صندوق تكافل وتمثيل نيابي.. نقيب الفلاحين يكشف أبرز مطالب المزارعين في عيدهم

صندوق تكافل وزراعة تعاقدية وتمثيل بالبرلمان.. ماذا يريد الفلاحون غي عيدهم؟

حسين أبوصدام: نطالب بتعميم الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعي.. والفلاح يستحق دعماً حقيقياً

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن الفلاح المصري يواجه خلال الفترة الحالية تحديات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مطالبًا بمزيد من الدعم للقطاع الزراعي والعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وقال أبوصدام إن من أبرز مطالب الفلاحين خلال المرحلة الحالية، التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الزراعي، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، داعيًا إلى دعم الفلاحين في هذا الملف وتشجيعهم على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مطالب الفلاحين.. التكافل والزراعة التعاقدية

وأضاف نقيب الفلاحين أن المزارعين يطالبون بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، بما يوفر مظلة لحماية الفلاحين ومساندتهم في مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها، إلى جانب تعميم منظومة الزراعة التعاقدية على مستوى الجمهورية، بما يضمن وجود سوق للمحاصيل ويحسن العائد الاقتصادي للمزارع.

وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة الفلاحين في الحياة النيابية، مطالبًا بتمثيلهم بصورة أكبر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فضلًا عن إشراك المزارعين في البعثات الزراعية التي تسافر إلى الخارج، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الزراعية المحلية والدولية.

أبوصدام: أسعار مستلزمات الإنتاج أصبحت عبئًا على الفلاح

وشدد أبوصدام على ضرورة العمل على خفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها السولار والكهرباء والأسمدة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين.

وقال: «الفلاح تعب الأيام دي تعب كبير»، مشيرًا إلى أن تكريم الفلاح لا يجب أن يقتصر على الكلمات والاحتفالات، وإنما يجب أن ينعكس في صورة إجراءات حقيقية تدعم المزارع وتحافظ على قدرته على الاستمرار في الإنتاج.

«الفلاح هو الأساس وباني مصر»

وأشاد نقيب عام الفلاحين بالمشروعات القومية التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة نفذت مشروعات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، من بينها مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري، إلى جانب مشروعات تبطين الترع والمشروعات القومية لإنتاج الخضر.

وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في دعم جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

10.5 مليون فدان مساحة مصر الزراعية

وأوضح أبوصدام أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر وصلت إلى نحو 10.5 مليون فدان، بينما تبلغ المساحة المحصولية نحو 17 مليون فدان، نتيجة زراعة الأرض أكثر من مرة خلال العام.

وأضاف أن القطاع الزراعي شهد تطورات مهمة في إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن توريد القمح للحكومة وصل إلى نحو 5 ملايين طن، بالتزامن مع وصول المساحة المزروعة بالقمح إلى نحو 3.7 مليون فدان، فضلًا عن نمو صادرات الخضر والفاكهة.