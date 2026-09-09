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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيتي سكيب يعلن تأجيل انعقاد معرضه في مصر إلى العام القادم

سيتي سكيب مصر
سيتي سكيب مصر
أ ش أ

أعلنت إدارة سيتي سكيب مصر، عن تأجيل معرض سيتي سكيب مصر لدورته لعام 2026 الحالى، على أن يتم استئناف انعقاده خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2027.

وأوضحت انه سيتم هذا العام الاكتفاء بإطلاق منتدى له بدلا من معرض، وسيحمل اسم «منتدى سيتي سكيب مصر» وذلك فى 16 نوفمبر القادم بالقاهرة.

وسيركز منتدى سيتي سكيب مصر 2026 على جمع قيادات القطاع العقاري وصناع بالقرار والخبراء ضمن منصة متخصصة لتبادل المعرفة، وإجراء نقاشات تفاعلية حول أبرز القضايا المؤثرة في السوق، إلى جانب استكشاف الحلول وتحديد الأولويات التي من شأنها دعم النمو المستدام للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل المنتدى مساحة للحوار البناء والتعاون بين مختلف أطراف المنظومة العقارية في توقيت محوري للسوق، بما يسهم في تكوين رؤية أوضح للفرص والتحديات، ودعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تستند إلى الخبرات والرؤى المتنوعة للمشاركين.

سيتي سكيب مصر معرض مصر صناع بالقرار

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