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بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

استقبلت مستشفى مطروح العام 24 شخصًا مصابا بإصابات متنوعة اثر حادث تصادم بين ميني باص وسيارة نقل، بمدخل منطقة سملاء بمطروح .

أسماء المصابين

واستقبلت المستشفى كلا من: 

أيمن سعيد محمد، 36 سنة، مطروح

أيمن محمد هارون، 40 سنة، مطروح

سليمان المغربي محمد، 40 سنة، مطروح

مصطفى رمضان مصطفى، 28 سنة، المنصورة

عماد عبد الباقي قاسم، 38 سنة، المنصورة

محمد ناجي حافظ، 47 سنة، المنيا

محمد محمد عبدالسلام، 36 سنة، البحيرة

القذافي عبد الحميد البكري، 52 سنة، المنيا

وليد عيد محمود، 32 سنة، قنا

أحمد خميس عبدالله، 35 سنة، البحيرة

عبدالله ساري عبد الإله، 26 سنة، سوهاج

هاني محمود عبدالله، 45 سنة، البحيرة

محمد عبد الباسط أبو الوفا، 26 سنة، قنا

أحمد شعبان عبد المعتمد، 45 سنة، بني سويف

أحمد عرفات محمد، 26 سنة، رشيد

أحمد علي حسين، 35 سنة، الإسكندرية

زياد عبدالكريم فهمي، 27 سنة، كفر الشيخ

أسامة السعودي محمد، 25 سنة، قنا

محمود محمد عبدالجواد، 21 سنة، الغربية

طارق الزناتي عبدالعزيز، 27 سنة، المنوفية

عبدالعليم فرج هلباوي، 24 سنة، قنا

أحمد سعد إسماعيل، 23 سنة، البحيرة

أحمد عبدالعزيز محمود، 26 سنة، الغربية

السيد إسماعيل علي، 27 سنة، البحيرة.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

كان حادث تصادم قد وقع مساء اليوم الأربعاء  بين ميني باص وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 24 شخصًا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية.

وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينما باشرت الجهات المعنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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