تعليم مطروح: إعادة تأهيل وإنشاء 11 مدرسة واستكمال الصيانة الشاملة لـ11مدرسة أخرى

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن انتهاء أعمال إعادة التأهيل والتوسع وإنشاء 11 مدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة الشاملة بـإحدى عشرة مدرسة أخرى بمختلف الإدارات التعليمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة مطروح.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وأكد الرشيدي أن المديرية تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد مشدداً على أن التوسع في إنشاء المدارس وإعادة تأهيلها وصيانتها الشاملة يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفق تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الزملوط قائد الإقليم بتوفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب بكافة مدارس المحافظة تحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بالمدن والقرى والنجوع الصحراوية والساحلية مترامية الأطراف.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدارس التي تم تسليمها وتم تجهيزها للخدمة التعليمية مع بداية الدراسة هي النجيلة الفنية الصناعية وأولاد الحرش والنجيلة الابتدائية القبلية وزاوية الجرارة الابتدائية بإدارة النجيلة وعقبة بن نافع للتعليم الأساسي والعمدة عبيد للتعليم الأساسي بإدارة الحمام والضبعة الجديدة بإدارة الضبعة والعمدة أحمد طرام الإعدادية بنات والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بنين بإدارة مطروح .

صيانة شاملة لـ 11 مدرسة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لأعمال الصيانة الشاملة تشمل 11 مدرسة على مستوى المحافظة وتم الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد وتشمل مدارس سيوة الثانوية الصناعية المشتركة بإدارة سيوة والضبعة الابتدائية بنات والضبعة البحرية الابتدائية بإدارة الضبعة وخديجة بنت خويلد الإعدادية بنات والصديق أبو بكر للتعليم الأساسي ونور العلم الابتدائية وعمر بن العاص للتعليم الأساسي وأولاد جبريل للتعليم الأساسي بإدارة الحمام وشماس الابتدائية بإدارة براني وبريك للتعليم الأساسي بإدارة النجيلة والسوينات الابتدائية بإدارة مطروح.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات بمتابعة جاهزية المدارس الجديدة والمدارس التي انتهت بها أعمال الصيانة الشاملة والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات والأثاث والمعلمين لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.