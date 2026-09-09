قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية علوش بمطروح

اطلقت مديرية الصحة بمطروح صباح اليوم الاربعاء قافلة طبية مجانية للكشف الطبي علي أهالي بقرية علوش بالتعاون مع مدينة مرسي مطروح ، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

جميع التخصصات الطبية

وتشمل اعمال القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية كشف طبي أشعـــــــــة تحاليـــــــل صرف العلاج بالمجان ومن المقرر ان تستمر اعمال القافلة يومي الأربعاء والخميس بقرية علوش شرق مدينة مرسي مطروح

ووجة رئيس مدينة مرسي مطروح اللواء محمد رجب بتقديم اوجة الدعم لاعمال القافلة لتقديم خدمات ميزة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ مطروح .



