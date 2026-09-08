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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتابع التجهيزات الأخيرة للعام الدراسي

مدارس مطروح
مدارس مطروح
ايمن محمود

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الاسبوع المقبل  بجميع مدارس المحافظة .

التطوير يقاس بنتائج التعليم 

وأكد المحافظ أن التعليم أولوية رئيسية، وأن التطوير يقاس بنتائجه، موجّهًا بأهمية تكثيف القوافل التعليمية بمشاركة الموجهين والخبراء، وتفعيل المتابعة الميدانية، ومنح مديري المدارس مساحة لتطوير الأداء وفق احتياجات مدارسهم، وبما لا يخل بالنظام العام ،مع اختيار 3 مدارس من كل إدارة تعليمية كنماذج للتطوير والتقييم تمهيدًا لتعميم التجارب الناجحة.

مسابقة شهرية 

وأضاف لتحفيز المتميزين سيتم تنظيم مسابقة شهرية لاختيار أفضل إدارة تعليمية ومدرسة ومدير ومعلم، إلى جانب أوائل الطلاب، من خلال لجنة تضم خبراء التعليم وأساتذة كلية التربية بجامعة مطروح، مع مكافآت مجزية ورحلات عمرة للمتميزين نهاية العام وفقًا للنتائج.

سد عجز المعلمين

وأشار انه سيتم العمل على سد عجز المعلمين والالتزام بوقف الانتقالات والانتدابات لمعلمي مطروح لحين سد العجز، وحصر الاحتياجات والتعاقد وفقًا لها، ودراسة إمكانية الموافقة على التعاقد الخارجي أو الإجازة السنوية لرعاية الأسرة وفق القواعد المنظمة، والاستعانة بخريجات الخدمة العامة كمعلمات مع مضاعفة المكافأة، مع دراسة زيادة نصاب معلمي الحصة من 20 إلى 30 حصة.

وشدد على اهمية  الحرص على استقرار المعلمين مع تجهيز وفرش استراحات للمعلمين بكل مدينة، وبحث الاستفادة من مبنى التضامن الاجتماعي بسيدي عبد الرحمن لتقليل مشقة السفر و توفير سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لنقل المياه للمدارس البعيدة، مع الصيانة والتطهير الدوري لخزانات المياه. وأكد محافظ مطروح أن النتائج الفعلية هي المعيار الحقيقي لنجاح التطوير، مع استمرار المتابعة والتقييم، ودعم المتميزين، ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن تعليمًا أفضل ومنظومة أكثر كفاءة وانضباطًا واستقرارًا.

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