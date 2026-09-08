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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح

ارتفاع الامواج بشواطئ مطرح
ارتفاع الامواج بشواطئ مطرح
ايمن محمود

أغلق المسئولون بمدينة مرسي مطروح  ، الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين ومنع السباحة بها،  بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين. 

شواطئ مغلقة

ويشمل منع السباحة شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع مطالبة المصطافين بعدم النزول إلى البحر بهذه المناطق، والالتزام الكامل بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ لحين تحسن الأحوال البحرية.

الشواطئ المسموح فيها بالنزول

في المقابل، تواصل الشواطئ الآمنة استقبال المصطافين، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، مع استمرار تواجد فرق الإنقاذ لمتابعة حالة البحر وتأمين رواد الشواطئ. 

ويناشد مسئولى الشواطئ المواطنين وزائري المحافظة الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالسباحة في الشواطئ المغلقة أو خارج المناطق المخصصة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

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