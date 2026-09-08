إنعام محمد علي: قاسم أمين الأقرب إلى قلبي.. الدول العربية كرمتنا بسبب أم كلثوم| خاص

أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أن مسلسل “أم كلثوم” أخذ منها وقتا طويلا في التحضيرات، وكأنه بمثابة بحث علمي.

وقالت إنعام محمد علي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “قمت بجمع مواد عديدة عن أم كلثوم، لذا فقد استغرقت وقتا طويلا في التحضير للعمل وهذا سر نجاحه، ليس في مصر فقط بل في كل الدول العربية، فقد كرمنا من المغرب إلى البحرين”.

أحمد راتب ودور القصبجي

وأضافت إنعام محمد علي: “تسكين الأدوار واختيار الممثلين في العمل، واحد من أسباب نجاح مسلسل أم كلثوم بهذا الشكل، وعلى سبيل المثال أحمد راتب، الذي قدم دور عمره وهو القصبجي”.

وعن العمل المقرب إلى قلبها في مسيرتها الفنية تقول: “قاسم أمين هو من أحب الأعمال إلى قلبي، لأني من خلاله قدمت للمشاهد عصر التنوير”.