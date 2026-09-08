قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تفتتح متحف الموسيقى العربية نهاية سبتمبر الجاري

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
أحمد إبراهيم

تستعد أكاديمية الفنون لافتتاح " متحف الموسيقى العربية"  نهاية  شهر سبتمبر الجاري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وذلك في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى صون التراث الموسيقي المصري، والحفاظ على الذاكرة الفنية والهوية الثقافية الوطنية، وإتاحة هذا التراث للأجيال الجديدة والباحثين والدارسين.

وأكدت الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، أن تدشين المتحف يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الحفاظ على الذاكرة الفنية المصرية، مشيرة إلى أن دور الأكاديمية لا يقتصر على الجانب الأكاديمي والتعليمي، وإنما يمتد ليشمل مسؤولية وطنية وثقافية في حماية التراث الفني وتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة.

المتحف يستهدف تقديم جانب مهم من تاريخ الموسيقى العربية

وأوضحت أن المتحف يستهدف تقديم جانب مهم من تاريخ الموسيقى العربية من خلال مجموعة من المقتنيات والآلات الموسيقية النادرة التي ارتبطت بعدد من كبار رواد الموسيقى العربية، والتي جرى إهداؤها للمتحف تقديرًا لدوره في حفظ التراث وتوثيقه، بما يحول هذه المقتنيات من مجرد أدوات فنية إلى شواهد حية على مسيرة الموسيقى المصرية والعربية.

ويضم المتحف مجموعة متميزة من الآلات الموسيقية التاريخية، من بينها الآلات الوترية وآلات النفخ والآلات الإيقاعية، إلى جانب أرشيف مصور يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية النادرة، بما يتيح للزائر والباحث التعرف على جانب من تاريخ الموسيقى العربية وروادها وأدواتها.

وتضم مقتنيات المتحف مجموعة من الإهداءات القيمة التي قدمها عدد من كبار الفنانين والموسيقيين وأسر رواد الفن، بما يعكس حرصهم على حفظ الذاكرة الفنية وتوثيق إسهامات رموزها, فقد أهدت الإعلامية القديرة مرفت القفاص، زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، العود الخاص به إلى المتحف، ليظل شاهدًا على مسيرته الفنية وإبداعه الموسيقي, كما قدم عازف الناي القدير رضا بدير إهداءً خاصًا للمتحف، فيما أهدت الدكتورة نرجس حسين فاضل ثلاث آلات ناي من مقتنيات مجموعة الموسيقار حسين فاضل، لتشكل هذه الإهداءات جزءًا مهمًا من ذاكرة المتحف ومقتنياته النادرة ,كما أهدى الموسيقار الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الحميد آلة ناي من مجموعة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، بينما قدم كل من الأستاذ الدكتور مها العربي والأستاذ الدكتور هشام العربي آلة رق تعود للموسيقار محمد العربي.

 شملت الإهداءات كذلك آلة رق أهداها المهندس ياسر حسن أنور من مقتنيات الموسيقار حسن أنور، إلى جانب آلة عود متميزة من مجموعة الموسيقار محمد القصبجي، أهداها الأستاذ الدكتور أسامة القصبجي للمتحف.

من المنتظر أيضًا أن تقدم أسرة الموسيقار عبد الفتاح المنسي مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بعدد من أبرز أفراد الأسرة ورواد الموسيقى، وهم الموسيقار عبد الوهاب عبد الحي المنسي، وعازف الكمان الموسيقار أنور منسي، وعازف القانون الموسيقار عبد الفتاح منسي، بما يمثل إضافة مهمة إلى محتويات المتحف ويعزز قيمته التوثيقية والتاريخية.

من المقرر أن يشهد حفل افتتاح المتحف مشاركة نخبة من كبار المطربين المصريين من خريجي أكاديمية الفنون، في احتفالية فنية تليق بقيمة الحدث وأهمية المتحف, ويتولى إخراج الحفل الدكتور عاطف عوض، العميد السابق للمعهد العالي للباليه، وأستاذ ورئيس قسم التعبير الحركي ورقص الباليه الحديث، وأحد أبرز مصممي الاستعراضات والأداء الحركي في مصر والوطن العربي، بما يمتلكه من مسيرة فنية وإخراجية ثرية ورصيد حافل بالعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

يمثل افتتاح " متحف الموسيقى العربية"  إضافة جديدة إلى منظومة العمل الثقافي والتعليمي بأكاديمية الفنون، ويعكس توجهًا نحو تحويل التراث الموسيقي إلى مادة حية للتعلم والبحث والمشاهدة، بما يسهم في تعزيز الوعي بتاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وحماية مقتنيات روادها من الاندثار، وربط الأجيال الجديدة بإبداعات وتجارب كبار الموسيقيين والفنانين.

متحف الموسيقى العربية عبد العزيز قنصوه نبيلة حسن أكاديمية الفنون افتتاح متحف الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

الطائرات الهندية

الطائرات الهندية تقدم التحية للحضور في معرض الطيران والفضاء 2026

أرشيفية

تخفيضات تصل لـ 30%.. افتتاح معرض أهلاً مدارس بالقصير لتخفيف الأعباء عن الأسر

أرشيفية

قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3531 خدمة لأهالي قرية ونا القس

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد