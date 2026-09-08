بيت السحيمي يستضيف «كردان» في ليلة من الطرب الأصيل

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بالجمالية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 10 سبتمبر، حفلًا فنيًا لفرقة «كردان للموسيقى والطرب الأصيل»، بقيادة المايسترو علي المنسي.

يأتي الحفل في إطار توجهات وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الفنون الموسيقية، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية أمام الجمهور، وتعزيز حضور الفنون المصرية بمختلف أنماطها في مراكز الإبداع التابعة للوزارة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعمال الطرب الأصيل والأغاني الشعبية، إلى جانب مختارات من أغاني فترة التسعينيات وتترات عدد من المسلسلات، في معالجة فنية تجمع بين استعادة عدد من الأعمال الراسخة في الذاكرة الغنائية وتقديمها للأجيال الجديدة.

وتأتي استضافة الفرقة ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية لدعم واستضافة الفرق والمواهب الفنية، وتنويع محتوى الفعاليات المقدمة بمراكز الإبداع، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة الفنون في المواقع التراثية بالقاهرة التاريخية.