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الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيبدأ تسليم قطع الأراضي بالحي المميز بمشروع «بيت الوطن» بالمرحلتين العاشرة والحادية عشرة التكميلية بالمدينة.

وذلك  اعتبارًا من الأحد المقبل 13 سبتمبر 2026، على أن يستكمل التسليم وفقًا لجدول زمني محدد يتضمن المناطق وأرقام القطع ومواعيد التسليم، بما ييسر على الحاجزين إجراءات الاستلام.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروع "بيت الوطن" يعكس حرص الدولة على توفير أراضٍ سكنية متميزة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم قطع الأراضي، مع استمرار أجهزة المدن الجديدة في تقديم التيسيرات اللازمة للحاجزين وإنهاء إجراءات الاستلام في أسرع وقت.

وأوضح المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال التسليم تبدأ بالمنطقة الأولى على النحو التالي: 

يوم الأحد 13 سبتمبر 2026:  المنطقة A، القطع من 1  إلى 38.

ويوم الإثنين 14 سبتمبر 2026:  المنطقة  A، القطع من 39  إلى  75.

ويوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026: المنطقة  B، القطع من 24  إلى 78.

ويوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026: المنطقة  C، القطع من 13  إلى 89.

ويوم الخميس 17 سبتمبر 2026:  المنطقة  D، القطع من 1  إلى 26.

ويوم الأحد 20 سبتمبر 2026: المنطقة  D، القطع من 27  إلى 72.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أن أعمال التسليم تبدأ بالمنطقة الثالثة على النحو التالي: يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 7 إلى 26.

ويوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 27 إلى 51.

ويوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 52 إلى 87.

ويوم الخميس 24 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 88 إلى 113.

ويوم الأحد 27 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 4 إلى 29.

ويوم الإثنين 28 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 30 إلى 54.

ويوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 55 إلى 80.

ويوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026: المنطقة  B، القطع من 81 إلى 105.

ويوم الخميس 1 أكتوبر 2026:  المنطقة B، القطع من 106 إلى 134.

ويوم الأحد 4 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 135 إلى 159.

ويوم الإثنين 5 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 160 إلى 187.

ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 188 إلى 215.

وقال إن أعمال التسليم تبدأ بالمنطقة الرابعة على النحو التالي: 

يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026: القطع من 1 إلى 34.

ويوم الأحد 11 أكتوبر 2026: القطع من 35 إلى 70.

ويوم الإثنين 12 أكتوبر 2026: القطع من 71 إلى 100.

ويوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026: القطع من 101 إلى 131.

ويوم الأربعاء  14 أكتوبر 2026: القطع من 132  إلى 165.

ويوم الخميس 15 أكتوبر 2026: القطع من 166 إلى 200.

ويوم الأحد 18 أكتوبر 2026: القطع من 201 إلى 240.

ويوم الإثنين 19 أكتوبر 2026: القطع من 241  إلى 282.

ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026: القطع من 283  إلى 310.

ونوه رئيس جهاز مدينة السادات، عن أن أعمال التسليم تبدأ بالمنطقة السادسة على النحو التالي: 

يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 1  إلى 19.

ويوم الخميس 22 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 30  إلى 79.

ويوم الأحد 25 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 80  إلى 104.

ويوم الإثنين 26 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 105 إلى 129.

ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 130 إلى 154.

ويوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 155 إلى 179.

ويوم الخميس 29 أكتوبر 2026: المنطقة A، القطع من 180 إلى 205.

ويوم الأحد 1 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 1 إلى 25.

ويوم الإثنين 2 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 26 إلى 74.

ويوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 75 إلى 101.

ويوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 102 إلى 127.

ويوم الخميس 5 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 128 إلى 153.

ويوم الأحد 8 نوفمبر 2026: المنطقة B، القطع من 154 إلى 185.

ويتضمن جدول التسليم يتضمن فترة مخصصة للمتخلفين عن الاستلام، وذلك خلال الفترة من الإثنين 9 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 12 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة بالجدول..

يت الوطن السادات الإسكان المجتمعات العمرانية

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