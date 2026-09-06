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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات المرافق بمنطقتي الأمل والشريط الخدمي بمدينة العبور الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية موسعة، شملت منطقتي الأمل والشريط الخدمي.

وتابعت أعمال تنفيذ شبكات المرافق، وموقف أعمال الطرق، وأعمال الكهرباء، وما تم تنفيذه من شبكات البنية الأساسية، كما اطلعت على معدلات تقدم الأعمال ومدى توافقها مع المخططات والبرامج الزمنية المعتمدة.

وذلك عقب اجتماعها بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.

رافق المهندسة راندة المنشاوي خلال الجولة الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وشددت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في دفع معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، مع تحقيق التكامل بين أعمال المرافق والطرق والكهرباء، بما يضمن جاهزية المناطق المخدومة واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة الأعمال الجارية بمجاورات 5 و4 و3 و2 بالحي 29، ومجاورات 4 و3 و2 بالحي 32، بمنطقة الأمل سابقًا، للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالمنطقة، واطلعت على أعمال تنفيذ شبكات المرافق، وموقف أعمال الطرق والكهرباء، وما تم إنجازه من شبكات البنية الأساسية، فضلًا عن معدلات تقدم الأعمال، ومدى الالتزام بالمخططات والبرامج الزمنية المعتمدة.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي منطقة الشريط الخدمي، التي تبلغ مساحتها نحو 360 فدانًا، لمتابعة موقف أعمال التنمية والتجهيزات الجاري تنفيذها، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال المرافق والطرق، في إطار خطة جهاز المدينة لتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من موقعها ومقوماتها التنموية والاستثمارية.

واختتمت وزيرة الإسكان جولتها بتفقد مدخل مدينة العبور الجديدة من طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، مرورًا بمنطقة الشريط الخدمي، حيث تابعت موقف أعمال تنسيق وتطوير المدخل، وما تم تنفيذه من أعمال الطرق والمرافق والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحسين الصورة البصرية لمدخلها الرئيسي، وإبراز ما تشهده العبور الجديدة من أعمال تنمية وتطوير متكاملة، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى المدن الجديدة الواعدة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية، بما يحقق المستهدف من أعمال الترفيق، ويدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأراضي وتنمية المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

العبور الجديدة الأمل الشريط الخدمي شبكات البنية الأساسية

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