وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة حياة كريمة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، ومشروعات الخطة الاستثمارية، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات: دمياط، والفيوم، ومطروح، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، وذلك في إطار متابعتها الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وحرصها على تذليل أي معوقات تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية القصوى ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري، فضلًا عن تكثيف العمل بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، موجهة بسرعة تذليل أي معوقات تنفيذية أو فنية قد تعترض سير العمل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة.

وفي هذا الإطار، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استنادًا إلى نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسئولو الهيئة، حيث تضمن التقرير موقف عدد من المشروعات بمحافظة دمياط، ومنها: محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (10/5) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم.

وفي محافظة مطروح، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتي تضمنت مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مطروح بطاقة 30 ألف م³/يوم، قابلة للتوسع حتى 60 ألف م³/يوم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة.

محافظة المنيا

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، بمحافظة المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي، ومنها: محطة رفع صرف صحي الجهاد 4 بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي قرية الشيخ مسعود بمركز مغاغة، وشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود بمركز مغاغة، ومحطة رفع صرف صحي قرية مفوز طيبة بمركز مغاغة. كما تضمن التقرير الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والمساعدة ضمن مشروع صرف صحي المنيا.

محافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج، اطلعت وزيرة الإسكان على سير العمل بعدد من المشروعات، منها مشروع صرف صحي بناويط بمركز المراغة، والذي يشمل محطة الرفع، ومشروع صرف صحي الجلاوية بمركز ساقلته، والذي يشمل محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد الرئيسي، وشبكات الانحدار.

محافظة أسيوط

وتضمن التقرير كذلك موقف مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط، ومنها محطة معالجة صدفا والغنايم بطاقة (20/40) ألف م³/يوم، لخدمة 17 قرية بمركز صدفا، ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى باقور الفرعية، وباقور الرئيسية، ونزلة باقور، بمركز أبوتيج.

كما شمل التقرير متابعة موقف محطة معالجة صرف صحي الكابلات بطاقة (40/20) ألف م³/يوم، لخدمة 10 قرى بمركز الفتح، ومحطة رفع صرف صحي قرية العوامر الرئيسية بمركز أبنوب، ومحطة رفع صرف صحي قرية دير الجبراوي بمركز أبنوب، ومحطة معالجة عرب العطيات بطاقة (80/40) ألف م³/يوم، لخدمة 15 قرية بمركز أبنوب.

وفي محافظة قنا، تابعت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي خزام، بنظام المعالجة الثنائية، وبطاقة 12 ألف م³/يوم، والذي يتكون من 4 محطات رفع وخطوط طرد، تمهيدًا لتسليمه ودخوله الخدمة.

كما اطلعت الوزيرة على معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية، ومنها مشروع توسعات الصرف الصحي بأبو عطوة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ومحطة رفع صرف صحي أبو عطوة وخط الطرد الخاص بها بمركز الإسماعيلية.

وفي محافظة أسيوط، تطرق التقرير إلى إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، والتشغيل الكامل لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ببلاو بمركز ديروط، بإجمالي استثمارات تبلغ 320 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة ديروط الشريف 15 ألف م³/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 100 ألف نسمة، بينما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة ببلاو 5 آلاف م³/يوم، وقد تم تنفيذها بتكلفة 70 مليون جنيه، وتتضمن شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 24.220 كم، وخط طرد بطول 3.015 كم وقطر 400 مم، لرفع مياه الصرف الصحي إلى محطة رفع المحمودية.

جدير بالذكر أنه قام بالجولات التفقدية، المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، واللواء دكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشروعات، والمهندس ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، بالمرور على مشروعات «حياة كريمة»، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، والمهندس محمد علي يوسف، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، وفي الإسماعيلية، قام بالجولة المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات بحري شرق.