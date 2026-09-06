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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل الدراسة.. استشاري تحذر من تغيير مواعيد نوم الأطفال بشكل مفاجئ

نوم الأطفال
نوم الأطفال
رحمة سمير

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، قدمت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، عددًا من النصائح للأسر بشأن تنظيم مواعيد نوم الأطفال، محذرة من محاولة تغيير موعد النوم بشكل مفاجئ قبل الدراسة بيوم أو يومين.

وأكدت مها يوسف، خلال استضافتها في برنامج «صباح البلد»، أهمية البدء مبكرًا في ضبط الساعة البيولوجية للطفل، من خلال تقديم موعد النوم تدريجيًا بنحو 15 دقيقة يوميًا، حتى يصل إلى الموعد المناسب للاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة.

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11 ساعة نوم لطلاب الابتدائي و9 ساعات للثانوي

وأوضحت استشاري أمراض النوم أن احتياجات النوم تختلف وفقًا للمرحلة العمرية، مشيرة إلى أن أطفال المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى نحو 11 ساعة نوم يوميًا، بينما يحتاج طلاب المرحلة الإعدادية إلى نحو 10 ساعات، وطلاب المرحلة الثانوية إلى 9 ساعات على الأقل، في حين يحتاج البالغون إلى نحو 7 إلى 9 ساعات.

وأكدت أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط بقدرة الطفل على التركيز والانتباه والاستيعاب، إلى جانب تأثيره على الحالة المزاجية خلال اليوم الدراسي.

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تحذير من الشاشات قبل النوم

وحذرت مها يوسف من استخدام الهواتف المحمولة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر قبل النوم، موضحة أن الإضاءة الصادرة عن الشاشات قد تؤثر على إشارات النوم الطبيعية في المخ.

ونصحت بجعل الساعتين السابقتين للنوم فترة هادئة، مع خفض الإضاءة القوية واتباع روتين ثابت، مثل الاستحمام وغسل الأسنان وقراءة كتاب ورقي أو الاستماع إلى قصة.

وشددت على أن تنظيم النوم يجب أن يكون عادة أسرية يلتزم بها الوالدان والأطفال، حتى يكون الأب والأم نموذجًا للطفل في اتباع عادات النوم الصحية.

هل يحتاج الطفل إلى قيلولة بعد المدرسة؟

وحول القيلولة، أوضحت استشاري أمراض النوم أن الأطفال بعد سن الخامسة لا يحتاجون إليها بشكل أساسي إذا كانوا يحصلون على احتياجاتهم الكافية من النوم ليلًا.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم حصول الطفل على ساعات نوم كافية، يمكن السماح بقيلولة قصيرة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة، مع تجنب تأخيرها حتى لا تؤثر على النوم خلال الليل.

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4 علامات تكشف نقص النوم

وكشفت مها يوسف عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى عدم حصول الطفل على كفايته من النوم، ومنها صعوبة إيقاظه في الصباح، والعصبية وتغير المزاج خلال النهار، والشعور بالنعاس أثناء اليوم، مثل النوم في الحافلة أو خلال الحصة الدراسية.

وأضافت أن نوم الطفل لفترات أطول من المعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة تعويض ما فاته من النوم، قد يكون أيضًا مؤشرًا على وجود نقص في ساعات النوم.

«Power Nap» للأمهات بدلًا من الإفراط في القهوة

وبالنسبة للأمهات اللاتي يعانين من قلة النوم، نصحت مها يوسف بعدم الاعتماد على كميات كبيرة من الشاي والقهوة لتعويض الإرهاق، واقترحت اللجوء إلى القيلولة القصيرة المعروفة باسم «Power Nap»، والتي تتراوح مدتها بين 10 و20 دقيقة.

وأوضحت أن القيلولة القصيرة قد تساعد على تحسين الأداء الذهني والبدني لفترة من الوقت، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى بديل دائم عن الحصول على ساعات النوم الكافية.

كما حذرت من الإفراط في تناول الكافيين، مشيرة إلى أنه قد يزيد الشعور باليقظة مؤقتًا، لكنه يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم والنوم العميق.

ماذا يقول العلم بشأن النوم الصحي للأطفال؟

وأكدت مها يوسف أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على تجهيز الأدوات والملابس المدرسية، وإنما يبدأ أيضًا من تنظيم نمط حياة الطفل، وفي مقدمه الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

وشددت على أهمية البدء تدريجيًا في تعديل مواعيد النوم، وتجنب الشاشات قبل النوم، والالتزام بروتين هادئ، بما يساعد الطفل على دخول العام الدراسي بتركيز ونشاط أفضل.

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