تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة العام الدراسي بمدارس المرحلة الإعدادية

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، بمديرية التربية والتعليم فى بورسعيد اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

جاء الاجتماع بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد و تعليمات محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة العام بمدارس المرحلة الإعدادية

حيث استهدف الاجتماع مديري مدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى الموجهين العموم ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية، بحضور الأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والتعليم الخاص.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الأستاذ الحسيني راغب أن المرحلة الحالية تستلزم تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات داخل المدارس، ومراجعة قوائم الفصول والجداول الدراسية، مع الالتزام بالعدالة في توزيع أنصبة الحصص بين المعلمين.

وكلف مدير عام التعليم العام مديري المدارس بتبني أفكارا ومبادرات جديدة وجاذبة تعزز ارتباط الطلاب بالمدرسة، مع التركيز بصورة خاصة على طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في رفع مستويات التحصيل وتحقيق أفضل النتائج، لافتا إلى الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لحصص التربية الدينية، وإدراجها ضمن الحصص الأربع الأولى من اليوم الدراسي، مع تخصيص يوم الأحد لحصة التربية الدينية المسيحية وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الحسيني راغب ضرورة رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، وسرعة الانتهاء من أي أعمال أو ترتيبات متبقية قبل بدء الدراسة، مع سرعة رصد أي معوقات والتعامل معها بصورة فورية، مشيرًا إلى أن نجاح انطلاقة العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا كاملاً بالأدوار، وانضباطًا في التنفيذ، وتعاونًا مستمرًا بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، بما يضمن بداية مستقرة وآمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب.