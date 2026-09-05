محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة يتابعان ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة الضواحي الجديدة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، واللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة الضواحي الجديدة بقطر 630 مم، إلى جانب أعمال كسح وسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر

توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وتكثيف جهود كسح تجمعات المياه ورفع آثار التسريب

جاء ذلك برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و الاستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي و المهندسة عزيزة طايع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد والجهات المختصة

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التعامل مع الموقف، وتكثيف أعمال كسح تجمعات المياه ورفع آثار التسريب، مع الدفع بالمعدات اللازمة ورفع درجة الاستعداد، بما يضمن سرعة احتواء الموقف وتيسير حركة المواطنين بالمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما وجّه اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، بتكثيف جهود فرق الطوارئ والصيانة والتشغيل، وسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد، مع توفير كافة الإمكانيات والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، ومتابعة مراحل الإصلاح على مدار الساعة.

وتواصل فرق الطوارئ والصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، أعمال الإصلاح وكسح تجمعات المياه ورفع آثار التسريب، مع الدفع بالمعدات اللازمة والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه يتم رصدها، بما يسهم في الحد من تداعيات الموقف والحفاظ على انتظام الحركة بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة استمرار المتابعة الميدانية للموقف، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة والأوضاع إلى طبيعتها، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على انتظام واستقرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة