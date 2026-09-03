إدارات بورسعيد التعليمية تتابع استعدادات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

واصل مديرو الإدارات التعليمية ووكلاءها التابعة لمديرية التربية و التعليم فى بورسعيد متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب بالمدارس بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

وأكد محمود بدوي أن تعليم بورسعيد يعمل على متابعة جميع التفاصيل النهائية داخل المدارس، والتأكد من جاهزية الفصول والمرافق والأفنية، واتمام أعمال النظافة والصيانة، ورصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل عاجل بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

إدارات بورسعيد التعليمية تواصل متابعة استعدادات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

وشدد مدير المديرية على استمرار رفع كفاءة المظهر العام للمدارس ومحيطها، والتأكد من خلو الأفنية والمداخل من أي رواكد، مع استكمال التنسيق مع الأحياء وأجهزة المحافظة المختصة بشأن الأعمال الواقعة في نطاق المدرسة، فضلًا عن مراجعة التجهيزات اللازمة لضمان انتظام الحركة داخل المدرسة وتوفير عوامل الأمن والسلامة للطلاب والعاملين.

كما وجه "بدوي" بضرورة مراجعة موقف الكتب المدرسية والتأكد من وصولها إلى المدارس، وسرعة استكمال إجراءات توزيعها للطلاب، ومراجعة الجداول المدرسية وإعلانها في مكان واضح بالمدرسة، والتأكد من جاهزية غرف الأنشطة والمصادر والمرافق التعليمية بما يدعم انتظام العمل الدراسي من اليوم الأول.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن تعليم بورسعيد يواصل العمل وفق خطة متكاملة تستهدف الوصول بالمدارس إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن جميع القيادات التعليمية معنية بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس والوقوف على مدى الجاهزية، بما يضمن انطلاقة تعليمية قوية ومنضبطة.