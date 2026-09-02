ضبط تجار مواد مخدرة وأسلحة في حملة لأمن بورسعيد.. صور

شنت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء وائل رشدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بعدة مناطق بحي الضواحي، في إطار تعزيز واستمرار السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن للقانون.





وأسفرت الحملة التي قادها اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون من تجار المخدرات وكميات من المواد المخدرة والأسلحة وذلك بمناطق: القابوطي، والسيد متولي، الحراسات، وفاطمة الزهراء.

ضبط تجار مواد مخدرة وأسلحة في حملة مكبرة لأمن بورسعيد - صور

وأشاد سكان المناطق التي استهدفتها الحملة بجهود رجال الشرطة، وموجهين لهم الشكر على التصدي للخارجين عن القانون والمواد المخدرة التي تهدد أبنائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت تحقيقاتها.