بالأسماء.. إصابة 15 عاملة باختناق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

أصيبت 15 عاملة بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر بلاغ عن استنشاق غاز غير معلوم داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الجامعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لبيانات الإسعاف.

أسماء المصابات:

شهد جودة محمد جودة – 16 عامًا

فاتن عبد الستار محمد – 46 عامًا

رنا إبراهيم توفيق – 38 عامًا

ياسمين محمد حسين – 19 عامًا

ملك رجب فتحي – 17 عامًا

جنا محمود محمد – 17 عامًا

فاطمة أيمن عبد الله – 19 عامًا

عزة حسن عباس – 46 عامًا

أمال راشد محمد – 19 عامًا

شيماء رضا محمود – 17 عامًا

مريم محمد عبد النبي – 17 عامًا

آية محمد رمضان – 30 عامًا

إيمان إبراهيم محمود – 20 عامًا

سلمى محمد أحمد – 20 عامًا

نورهان محمود محمد – 20 عامًا



وأكدت بيانات الإسعاف أن جميع الحالات مستقرة، وأن المصابات تعرضن لاختناق، وتم نقلهن إلى مستشفى الجامعة لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية.



وكان البلاغ قد ورد في تمام الساعة 12 ظهرًا، بشأن ادعاء استنشاق غاز غير معلوم بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، مع رفض الإفصاح عن اسم المصنع.