تتصدر وظائف شركة النيل لنقل البضائع التابعة لوزارة النقل اهتمام عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل جديدة، بالتزامن مع استمرار الشركة في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص يؤهل للعمل بوظيفة سائق نقل ثقيل، مع إتاحة فرصة التعيين الفوري للمجتازين لمراحل التدريب والاختبارات المقررة.

وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026

وتأتي هذه الفرص في إطار توفير وظائف مستقرة للراغبين في العمل بقطاع النقل، مع مزايا وظيفية تشمل مرتبات مجزية وتأمينا شاملا، إلى جانب وضع مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين.

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وتستهدف الوظائف الجديدة الراغبين في الحصول على فرصة عمل مستقرة في مجال قيادة مركبات النقل الثقيل، في ظل ما توفره الشركة من مزايا وظيفية تشمل مرتبات مجزية وتأمينا شاملا وفقا لما ورد في الإعلان.

آخر موعد للتقديم على وظائف شركة النيل لنقل البضائع

أوضحت الشركة أن باب التقديم يستمر لمدة 15 يوما من تاريخ صدور الإعلان، ويجب على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي سرعة تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

ويتيح الالتزام بموعد التقديم للمتقدمين فرصة استكمال إجراءات القبول ودخول الاختبارات والدورة التدريبية المؤهلة للتعيين الفوري في حالة اجتياز المراحل المطلوبة.

مكان وطريقة التقديم على الوظائف

حددت شركة النيل لنقل البضائع طريقة التقديم من خلال الحضور الشخصي وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ورقيا إلى قطاع الموارد البشرية بالشركة.

ويستقبل مقر الشركة طلبات المتقدمين على العنوان التالي.

المقر. شركة النيل لنقل البضائع قطاع الموارد البشرية.

العنوان. القاهرة منطقة الأميرية خلف سنترال الأميرية.

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شروط التقديم لوظيفة سائق نقل ثقيل

حددت الشركة مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم للوظائف التدريبية المؤهلة للتعيين، وتشمل ما يلي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما.

الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

امتلاك رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الأولى أو الثانية.

تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من القضايا المخلة بالشرف.

تقديم ما يثبت محل الإقامة داخل مصر.

ويتعين على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الأوراق، مع تجهيز المستندات المطلوبة لتجنب تأخير إجراءات القبول.

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مزايا وظائف شركة النيل لنقل البضائع

تأتي الوظائف المعلنة ضمن برنامج تدريبي يستهدف تأهيل المتقدمين للعمل في مجال قيادة سيارات النقل الثقيل، مع إتاحة التعيين الفوري لمن يجتاز المتطلبات والاختبارات المحددة.

كما تتضمن الفرص الوظيفية مرتبات مجزية وتأمينا شاملا، بما يوفر للمتقدمين إمكانية الحصول على وظيفة مستقرة في قطاع النقل.

أرقام ووسائل الاستفسار عن الوظائف

خصصت شركة النيل لنقل البضائع مجموعة من وسائل التواصل أمام الراغبين في الاستفسار عن تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة ومواعيد الإجراءات.

ويمكن التواصل هاتفيا عبر الرقمين 22824909 و22824908.

كما يمكن التواصل عبر الفاكس على رقم 22824910.

وخصصت الشركة البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالوظائف وإجراءات التقديم.

وينصح الراغبون في التقديم بضرورة الالتزام بالمدة المحددة للإعلان والتوجه إلى مقر الشركة خلال فترة التقديم، مع استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات الاختبارات والبرنامج التدريبي.