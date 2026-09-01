أنت وظيفتك إيه؟ جابر القرموطي يوجه رسالة نارية لبعض المتحدثين الرسميين

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن المتحدث الرسمي يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح الوزير أو المسؤول، مشددًا على أن وجود متحدث رسمي قادر على التواصل مع وسائل الإعلام أمر ضروري لنجاح الوزارة.

وقال القرموطي، خلال برنامجه، حلوة بلادي المذاع على قناة مودرن Mti، «المتحدث الرسمي جزء من نجاح الوزير أو جزء من نجاح المسؤول. مفيش متحدث رسمي يبقى مفيش وزارة، يبقى مفيش وزير».

وانتقد الإعلامي جابر القرموطي ما وصفه بضعف تفاعل بعض المتحدثين الرسميين مع وسائل الإعلام، قائلًا: «في هناك متحدث رسمي عايز متحدث رسمي».

وأشار إلى أن بعض المتحدثين الرسميين لا يستجيبون لاتصالات الإعلاميين، بينما يرفض آخرون الظهور في البرامج التلفزيونية، حتى عند تناول موضوعات تخص الوزارات التي يمثلونها.

وأضاف: «ناس ساعات بيردوا وما بيردوش، وناس كتير ما بيردوش، والكتير بيقولك: لا، أنا مش عايز أعمل مداخلة. يا أستاذ الفاضل، ده إحنا بنتكلم في موضوع يخص الوزارة، يقولك: لا، أنا ما بطلعش على التلفزيون».

وتابع القرموطي منتقدًا هذا الموقف: «طب بقى تطلع على فين؟ على الميكروفون؟ ولا تطلع على فين؟ على الجبل؟ ما تطلع».

وأكد أن المتحدث الرسمي يجب أن يكون قادرًا على تقديم التوضيحات اللازمة للصحفيين والإعلاميين، متسائلًا: «يا فندم أنا عايز حتة بس، عايز توضيح، حضرتك ما عنديش توضيح. ما أنت بتتحدث، متحدث رسمي.. بتعمل إيه؟ إنت وظيفتك إيه؟».