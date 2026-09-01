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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي : علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة وأصبحت نموذجًا يحتذى

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
هاني حسين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن علاقات مصر والصين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة إلى أن أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الشركاء، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وقال الرئيس السيسي:"لقد عملت أنا والرئيس شي جين بينج على مدار أكثر من 12 عاما من أجل دفع وتدعيم علاقات الود والصداقة بين مصر والصين والتي نجحت فى الوصول إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأضاف الرئيس السيسي:إننا إذ نستقبل الرئيس شي جين بينج في بلده الثاني مصر فإننا نتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات الأكثر تطورا لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لشعبينا والتنمية والسلام للعالم".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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