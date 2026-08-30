لاختيار أفضل العناصر.. انعقاد لجنة مقابلات لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بقنا

انعقدت لجنة المقابلات الخاصة بمسابقة شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بقنا، برئاسة طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في إطار حرص المديرية على اختيار أفضل العناصر والكفاءات القيادية القادرة على الارتقاء بالعمل التربوي والإدارى.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وشاكر أبو بكر، نقيب معلمي قنا، الدكتور حسن التهامى، كلية التربية جامعة قنا، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء، وعماد عبدالحميد، مدير إدارة الشؤون القانونية.

وخلال أعمال اللجنة، تم الاستماع إلى المتقدمين وتقييم خبراتهم وقدراتهم القيادية ومدى إلمامهم بمتطلبات العمل، إلى جانب مناقشة رؤاهم وأفكارهم لتطوير الأداء داخل الإدارات التعليمية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكدت اللجنة، حرصها على أن تتم عملية الاختيار وفقًا لمعايير موضوعية تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، بما يخدم مصلحة العملية التعليمية ويعزز جودة الأداء داخل الإدارات التعليمية بمحافظة قنا.

وتأتي المقابلات في إطار الحرص على تطبيق معايير الكفاءة والشفافية، واختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل الوظيفة، بما يسهم في دعم منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، وتحقيق أهداف مديرية التربية والتعليم بقنا، والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري.



