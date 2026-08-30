محافظ قنا يعفي مدير ويحيل آخر ووكيل للتحقيق لتردي الأوضاع بالمدارس

أحال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مدير ووكيل مدرسة الشهيد محمد إسماعيل قناوي بالكرنك إلى التحقيق، بسبب عدم الاهتمام بأعمال الاستعدادات للعام الدراسي وتردي حالة الفصول، كما قرر إعفاء مدير حسين إبراهيم خفاجي، بسبب تمزق علم الجمهورية وتردي الأوضاع بالفصول.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمركز أبوتشت، شملت عددا من المدارس والمنشآت الصحية لمتابعة مستوى الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبدالمحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية والتعليمية بالمحافظة.

و تابع محافظ قنا خلال جولته مدرستي حسين إبراهيم خفاجي بقرية القارة، ومدرسة الشهيد محمد إسماعيل قناوي بالكرنك التابعتين لإدارة أبو تشت التعليمية، للتأكد من إنتهاء أعمال التجهيز ورفع كفاءة مرافق المدرستين والفصول الدراسية، بما يتوافق مع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على مراجعة جميع المرافق والتجهيزات والتأكد من جاهزية الفصول ودورات المياه وشبكات الكهرباء والمياه وكافة عناصر السلامة حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدارس.

وأكد محافظ قنا، أهمية المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تعليمية لائقة للطلاب ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بما يسهم في تحقيق بداية منتظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد.

كما تفقد محافظ قنا، الوحدة الصحية بالطود ومستشفى أبوتشت العام، واطلع على سير العمل بعدد من الأقسام من بينها الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والاستقبال، للوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ومدى جاهزية المنشآت الصحية.

واطمئن الببلاوي، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وشدد على أهمية تحسين مستوى الخدمة وحسن معاملة المواطنين، موجهاً بتفعيل نظام النداء الآلي بالمستشفى لتنظيم حركة المترددين وتيسير حصولهم على الخدمات وتقليل فترات الانتظار.

كما وجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بإعادة جدولة وتوزيع الكوادر الطبية والتمريضية على المستشفيات والوحدات الصحية وفقاً للإحتياجات الفعلية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وسد أوجه العجز وتحقيق التوازن في توزيع الأطقم الطبية، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية والتعليمية وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، باعتبار الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة ولائقة للطلاب والمرضى أحد أهم أولويات المحافظة.

