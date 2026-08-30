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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة

اليوم اوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتي عهد الرئيس السيسي
اليوم اوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتي عهد الرئيس السيسي
محمد الغزاوى

يقدم الفنان محمد عشري، فكرة أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات هذا العام في دورتها الـ 59 والتي تقام  في السابعة مساء اليوم بالمدينة الرياضية بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد حول فكرة الرياضة من ايام عهد الفراعنة حتي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث مارس الفراعنة الرياضة بشكل واسع ومنتظم، وتشهد على ذلك النقوش والرسومات الموجودة على جدران المعابد والمقابر الفرعونية وكان لهم أهداف للياقة البدنية للحفاظ على صحة الجسم والجاهزية العسكرية للدفاع عن البلاد وايضا الترفيه والمتعة لشغل أوقات الفراغ والترويح عن النفس ولها أيضا طقوس دينية حيث ارتبطت بعض الأنشطة باحتفالات دينية وملكية.أبرز الرياضات التي مارسوها الفراعنة كانت الرماية باستخدام القوس والسهم، واهتمام الملوك بها كتدريب أساسي علي مصارعة المحترفين ورفع الأثقال باستخدام أكياس الرمل أو الحجارة كما مارسوا السباحة والتجديف بإقامة  مسابقات في نهر النيل والبحيرات كما مارسوا الألعاب الجماعية والفردية مثل كرة اليد، الهوكي، الجمباز، المبارزة (سلاح الشيش) وكل هذا يظهر في الاحتفالية حتي وصلت الرياضة الي عهدنا الحالي 
وكيف ساعدت الرياضة في بناء دولة الفراعنة ودولة مصر الحديثة في عهد الرئيس السيسي وتحقيق تنمية في كافة ميادين الحياة

اليوم اوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتي عهد الرئيس السيسي 

واكد عشري أن الأوبريت يحمل اسم عيد الشركات من فكرة و تصميم و إخراج  محمد عشري، بطولة النجم ميدو عادل و النجمه اسراء حامد و بمشاركة اكثر من ٢٥٠ فرد من بينهم راقصين فلكلور و باليه و عارضين رياضيين و لاعبين جمباز و مطربين و ممثلين، الاوبريت من تأليف و اشعار احمد شلبي موسيقى و ألحان يحيي عز فكرة و إخراج محمد عشري

بورسعيد محافظة بورسعيد بطولة الشركات الفنان عشرى

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