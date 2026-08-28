حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: استعدادات لأولمبياد الشركات

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية موسعة لإعادة الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمي.تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة والقضاء على المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات

مدينة بورفؤاد: مناقشة استعدادات المدينة لاستقبال منافسات أولمبياد الـ 59 للشركات

عقدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعًا وجولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال بعض منافسات أولمبياد الـ 59 للشركات، برفقة نائبي رئيس المدينة.

تطوير البنية التحتية:

أوضحت أن البنية التحتية والمنشآت الرياضية بالمدينة شهدت تطورًا كبيرًا يتيح استضافة الفعاليات الرياضية على أعلى مستوى.

واجهة حضارية:

وجهت بالاستعداد المكثف وتطوير وتجميل الطرق ومضاعفة أعمال النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين.

حي الشرق: متابعة ميدانية لجاهزية الشاطئ وتمركز المنقذين لسلامة الرواد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، يرافقه نائبا رئيس الحي، أعمال النظافة ورفع مخلفات الشاطئ أولًا بأول للحفاظ على المظهر الجمالي للواجهة البحرية.

جاهزية الإنقاذ:

حرص على التأكد من تمركز المنقذين بطول الشاطئ وانتظام تواجدهم في أماكنهم للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

خدمات متكاملة:

أكد أن سلامة المواطنين تأتي في المقدمة، مشددًا على التنسيق الكامل لتوفير بيئة نظيفة وآمنة لرواد الشاطئ.

حي العرب: استمرار الحملات الميدانية بشارع الثلاثيني لضبط الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب بقيادة المهندسة شيماء جودة التواجد الميداني بشارع الثلاثيني بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار الساعة.

رفع التعديات:

رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وضبط انتظام الحركة المرورية.

منع عودة المخالفات:

التأكيد على استمرار المرور الدوري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضمان عدم عودة التجاوزات.

حي المناخ: أعمال صيانة وتجميل المساحات الخضراء بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تنفيذًا للتوجيهات ولبروتوكول التعاون مع التربية والتعليم، تابعت إدارة الحدائق بحي المناخ بمتابعة المهندس وليد الدعدع رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية.

تأهيل البيئة التعليمية:

شملت الأعمال حش النجيل وتقليم الأشجار والنخيل وإزالة الحشائش العشوائية لتهيئة بيئة آمنة للطلاب وفق رؤية مصر 2030.

خطة شاملة:

أكد رئيس الحي استمرار الأعمال تباعًا بكافة مدارس الحي لتجهيزها قبل انطلاق العام الدراسي (2026 / 2027).

حي الزهور: حملات نظافة مسائية مكبرة بمنطقة علي بن أبي طالب

تابع فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال الوردية المسائية لرفع كفاءة النظافة والكنس اليدوي وجمع المخلفات بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر".

رفع القمامة والأتربة:

تكثيف الجهود الميدانية بمنطقة علي بن أبي طالب لتحسين البيئة المحيطة بالسكان والحفاظ على المظهر الحضاري.

متابعة دورية:

شدد رئيس الحي على أهمية رفع المخلفات أولًا بأول واستمرار الحملات اليومية بمختلف قطاعات الحي.

حي الضواحي: حملة تموينية وبيئية مكبرة على معاصر القصب ومحلات العصائر .

ترأس الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين للتفتيش على المنشآت الغذائية ومحلات العصائر ومعاصر القصب.

مصادرة منتجات مخالفة:

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر بيئية، ومصادرة عصائر مجهولة المصدر، وشكارة "كريم شانتيه" منتهية الصلاحية للتأكد من خلو المنتجات من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المحظورة.

رقابة صارمة:

شدد رئيس الحي على أن صحة المواطنين خط أحمر وتطبيق عقوبات حاسمة ضد المتلاعبين بسلامة الغذاء.

حي الجنوب: متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله أمام مبنى المرور بالحي الإماراتي

تابع محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، الأعمال التي تقوم بها شركة "WE" لإعادة الشيء لأصله أمام مبنى المرور بمنطقة الحي الإماراتي.

سرعة الإنجاز:

التأكيد على التنسيق المستمر لسرعة إنهاء الأعمال وإعادة الموقع لحالته الأصلية لتيسير الحركة المرورية.

رفع كفاءة الخدمات:

التوجيه بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة الطرق والحفاظ على المظهر الحضاري.

حي غرب: استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بفتح محابس المياه بمقابر بورسعيد الجديدة

حرصت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، خلال جولتها التفقدية بمقابر بورسعيد الجديدة، على الاستماع المباشر لشكاوى وطلبات الزوار.

معالجة فورية:

وجهت بالفتح الفوري للمحبس العمومي وإعادة ضخ المياه فورًا بعد استماعها لشكوى انقطاع المياه داخل المقابر.

تيسير الزيارات:

أكدت أن الأجهزة التنفيذية متواجدة ميدانيًا لتلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم أثناء أداء الزيارات.

الرصد الميداني: متابعة مستمرة لأعمال النظافة بمكتبة مصر العامة ومختلف الأحياء بقيادة أحمد زغلف

بناءً على تعليمات معالي الوزير المحافظ وتكليفات إدارة وحدة الرصد الميداني بقيادة المحاسب أحمد زغلف، تواصلت أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنشآت الحيوية والمحاور الرئيسية.

مكتبة مصر العامة:

متابعة استمرار أعمال رفع المخلفات والتظهير ومسح حديقة ومحيط المكتبة لعودة الحياة لمرافقها وملاعبها.