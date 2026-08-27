محافظ بورسعيد يوجه بالمرور على الكافتيريات لمواجهة مصادر الضوضاء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن بابه مفتوح أمام جميع أبناء المحافظة، وأن اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر للتعرف على المشكلات والاحتياجات على أرض الواقع، والتدخل السريع لحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال ثاني لقاء للمواطنين خلال الأسبوع الحالي، حيث استقبل محافظ بورسعيد 20 مواطنًا بمكتبه للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها، ليصل إجمالي المواطنين الذين استقبلهم المحافظ على مدار يومين إلى 50 مواطنًا، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وعدد من الأجهزة التنفيذية المختصة.

محافظ بورسعيد يلتقي 20 مواطنًا بمكتبه لبحث مطالبهم وشكاواهم.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلاتهم

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي تضمنت مشكلات خاصة بالعمل والنقل والندب، وطلبات توفير مصادر دخل، ومطالب بشأن السكن وتخصيص الأراضي، وشكاوى متعلقة بالمعاشات والتأمينات، فضلًا عن طلبات تقنين أوضاع بعض الأنشطة، وشكاوى من الإشغالات والضوضاء والأنشطة المخالفة التي تؤثر على راحة المواطنين.

توجيهات حاسمة لمواجهة مصادر الضوضاء التي تمثل ازعاج للمواطنين

وفي استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن الضوضاء الشديدة الناتجة عن بعض الكافيتريات والأنشطة والحفلات واستخدام مكبرات الصوت حتى ساعات متأخرة من الليل، وجه المحافظ رؤساء الأحياء و الجهات المختصة بسرعة التعامل مع هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة أو نشاط يثبت مخالفته ومصادرة اي مصدر للضوضاء و الازعاج

كما وجه المحافظ بـ تكثيف الحملات على مناطق الشكوى، والتعامل الفوري مع أي مكبرات صوت أو أنشطة تتسبب في إزعاج المواطنين، والتأكد من الالتزام بطبيعة التراخيص ومواعيد التشغيل والغلق

وشدد المحافظ على أن راحة المواطنين والحفاظ على الهدوء داخل المناطق السكنية يمثلان أولوية، وأن تطبيق القانون سيكون حاسمًا تجاه المخالفات التي تمس حق المواطنين في الحياة الآمنة والهادئة، مع استمرار المتابعة الميدانية وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر.

كما وجه بفحص شكوى سكان إحدى العمارات بمنطقة الفيروز بشأن إنشاء مدخنة لمحل فرن بصورة قد تمثل خطورة أو مخالفة، والتأكد من مدى مطابقة الأعمال للاشتراطات الفنية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة.

بحث مطالب توفير مصدر دخل للأسر

كما بحث المحافظ طلب أحد المواطنين إعادة تخصيص قطعة الأرض بجنوب بورسعيد، بعد سحبها بقرار سابق، في ظل ظروفه المعيشية ومسؤوليته عن أسرة مكونة من أربعة أبناء ورغبته في إقامة مسكن وممارسة نشاط يحقق له مصدر دخل.

كما استمع إلى طلب مواطن يعمل سائق تاكسي، بشأن تعرض مسكنه للانهيار وسقوط سقف الشقة وصدور قرار إزالة، مع عدم قدرته على تحمل تكاليف الإصلاح أو الإزالة ووجه المحافظ بسرعة معاينة الحالة ميدانيًا من خلال الجهات المختصة، وبيان مدى الخطورة الإنشائية، ودراسة إمكانية تقديم المساعدة اللازمة وفقًا للضوابط، حفاظًا على سلامة الأسرة وتوفير بديل آمن حال استحقاقها

كما ناقش المحافظ شكوى أحد أصحاب المخابز بشأن إجراءات توفير بديل للمخبز ومقابل الانتفاع ومدته، في ظل كون النشاط يمثل مصدر الرزق الرئيسي لعدد من الأسر، وما يتطلبه إنشاء وتجهيز المخبز البديل من تكاليف مالية كبيرة ووجه المحافظ بإعادة فحص الموقف من خلال الجهات المعنية، ومراجعة الإجراءات والقيم المالية ومدة الانتفاع في ضوء طبيعة النشاط والضوابط القانونية، ودراسة إمكانية تقديم التيسيرات التي تسمح بها القواعد، بما يحقق التوازن بين حقوق المحافظة واستمرار مصدر رزق المواطنين.

بحث الحالات الصحية والطلبات الوظيفية

كما استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات بشأن ظروفها الأسرية والصحية الصعبة، وطلبها الاستمرار في عملها دون نقلها ، فضلًا عن طلب ندبها إلى هيئة الرعاية الصحية لحين استكمال الإجراءات، في ظل رعايتها لزوج من ذوي الهمم يعاني من ظروف صحية شديدة، ووجود ابنتين تعانيان من ظروف صحية تستلزم رعاية ومتابعة مستمرة.

ووجه المحافظ بفحص الحالة الوظيفية والاجتماعية للمواطنة ودراسة طلبها مع الجهات المختصة، وبيان إمكانية حاجة العمل لها أو الاستجابة في إطار القواعد المنظمة، مع مراعاة ظروفها الأسرية والإنسانية.

كما بحث المحافظ شكوى مواطنة تعول أبناءها دون مصدر دخل، وكانت قد تقدمت سابقًا بطلب للحصول على فرصة عمل، ووجه ببحث موقفها ودراسة إمكانية توفير فرصة عمل أو مصدر دخل مناسب لها من خلال الجهات المختصة، وفقًا للإمكانيات والقواعد المنظمة.

كما استمع إلى شكوى مواطن يعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة، وتوقف صرف معاش والده منذ عدة أشهر نتيجة تشابه في الاسم مع أحد المواطنين بمحافظة أخرى، رغم وجود مستندات تفيد عدم خضوعه للتأمين وعدم عمله بالحكومة ووجه المحافظ بالتنسيق العاجل مع هيئة التأمينات والجهات المختصة لمراجعة موقف المعاش، والتحقق من المستندات والردود الرسمية المتبادلة، والعمل على سرعة إزالة سبب الإيقاف وصرف المستحقات المالية حال ثبوت أحقيته بها

مساعدات مالية وغذائية للأسر الأولى بالرعاية

وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية، قام محافظ بورسعيد بتسليم مساعدات مالية وغذائية وعينية لعدد من الحالات المستحقة، بعد بحث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن خدمة المواطن وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمطالبه تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد والسريع مع الشكاوى، وفحص كل حالة على حدة، وعدم تأخير أي طلب مستوفٍ للمستندات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.

كما استقبل المحافظ احدي الحالات الانسانيه وقدم لها مساعدة مالية ومواد غذائية وحلوي المولد ووجه بتوفير كرسي متحرك و أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في متابعة نتائج اللقاءات ميدانيًا، وعدم الاكتفاء بعرض الشكاوى، مع إعطاء أولوية خاصة للحالات الإنسانية، ومطالب السكن والعمل ومصادر الدخل، وشكاوى الضوضاء والإشغالات والمخالفات التي تمس حياة المواطنين وراحتهم.

جدير بالذكر أن المواطنين الراغبين في لقاء سيادته يمكنهم التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متضمنًا رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع ضرورة استيفاء البيانات وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة