رئيس جامعة بورسعيد: مصلحة الطلاب أولويتنا.. وتمكين شباب الباحثين وبناء قدراتهم أساس مستقبل الجامعة

يواصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، لقاءاته الدورية مع قطاعات الجامعة الثلاثة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومتابعة خطط التطوير والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والإدارية.



رئيس الجامعة يؤكد: ننقل خبرات أساتذتنا لشباب الهيئة المعاونة ونشجعهم على الابتكار

وعقد رئيس الجامعة لقاءً موسعًا مع قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات القطاع، والمشرف العام على القطاع ونائبته، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الجامعي، ودعم البحث العلمي، وتمكين شباب الباحثين، والتحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من البرامج والشراكات الدولية.



استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

واستعرض الدكتور شريف يوسف صالح ما تحقق من مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة ومعدلات الإنجاز التي شهدتها مختلف الملفات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن العمل مستمر على تنفيذ الخطة وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة جميع عناصر المنظومة الجامعية.



وأشار رئيس الجامعة إلى ما شهدته الجامعة من تطوير وتعديل في اللوائح المالية والإدارية، وما ترتب على ذلك من تبسيط للإجراءات ورفع كفاءة الأداء الإداري، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية في مسيرة التطوير.



وأوضح أن ما تحقق من تحسن ملموس في بيئة العمل داخل الجهاز الإداري ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء المؤسسي، ومن ثم على المنظومة التعليمية والخدمية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل وفق خطة إدارية ومالية محكمة تستهدف تنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره، بما يدعم قدرة الجامعة على تنفيذ خططها التطويرية بصورة أكثر استدامة.



وتطرق اللقاء إلى منظومة التدريب بالجامعة، حيث أوضح رئيس الجامعة أنه تم العمل على إعادة تطوير البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، خاصة المرتبطة بالترقي، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة.

وأشار إلى اعتماد نموذج تدريبي متطور يتم تحديثه بصورة دورية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من برامج التدريب وربطها بمتطلبات العمل والتطوير المؤسسي.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن تطوير منظومة البحث العلمي يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الجامعة، مشيرًا إلى العمل على خطة بحثية موحدة للجامعة ترتبط باحتياجات سوق العمل والمجتمع.

وأوضح أن الجامعة تستهدف توجيه الباحثين نحو الموضوعات والقضايا التي تمثل أولوية للمجتمع، مع توفير الدعم اللازم للباحثين وتشجيعهم على تقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر حقيقي وقابل للقياس.

وشدد رئيس الجامعة على أن شباب الباحثين يمثلون علماء وأساتذة المستقبل وامتدادًا طبيعيًا للجامعة وأساتذتها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهم ومساندتهم خلال رحلتهم العلمية، خاصة المعيدين والمدرسين المساعدين.

وأكد أهمية نقل خبرات الأساتذة إلى شباب الهيئة المعاونة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، ومساعدتهم على اختيار المسارات العلمية والبحثية الصحيحة بما يضمن إعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة التطوير.

كما أكد رئيس الجامعة أن مصلحة الطلاب تظل دائمًا في مقدمة أولويات العمل الجامعي، وأن جميع جهود التطوير تستهدف في المقام الأول تحسين جودة العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب وتأهيله للمستقبل.

واستعرض رئيس الجامعة خطوات استكمال منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا العمل على توظيف التقنيات الحديثة، والاستفادة من إمكانات الجيل الخامس 5G في تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية بالجامعة.

وأشار إلى العمل على إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل الأبحاث والبيانات، إلى جانب تنظيم طلبات ورغبات السفر للتدريب، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية.

كما أعلن رئيس الجامعة عن التوجه نحو إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال المقترحات والأفكار من منتسبي الجامعة، مع إمكانية متابعة مراحل تنفيذها، بما يعزز المشاركة المؤسسية ويفتح المجال أمام أصحاب الأفكار والمبادرات للمساهمة بصورة مباشرة في عملية التطوير.

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الملفات المتعلقة بالبرامج الأكاديمية الدولية، وفي مقدمتها البرامج المزدوجة وبرامج الاتحاد الأوروبي Erasmus+ وHorizon Europe، في إطار توجه الجامعة نحو توسيع فرص التعاون الدولي وإتاحة مسارات أكاديمية وبحثية جديدة أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية، والعمل في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون بين جميع منتسبي الجامعة، مشددًا على أن التطوير الحقيقي لا ينفصل عن الحفاظ على القيم المؤسسية والروح الجامعية.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين رئيس الجامعة ومنتسبي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، شهد تبادلًا إيجابيًا للرؤى وطرح العديد من الآراء والمقترحات حول مختلف القضايا والموضوعات، حيث حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى المشاركين والرد على استفساراتهم ومناقشة أفكارهم.

وأعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح عن سعادته بما شهده اللقاء من نقاشات بناءة وحوار إيجابي يعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع منتسبي الجامعة يمثل ركيزة أساسية في صياغة رؤى التطوير واتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة وطلابها وتدعم رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.