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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي

تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي
تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا بمكتبه بديوان المديرية لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، ومراجعة الموقف التنفيذي للجاهزية، بما يضمن بدء الدراسة بصورة منظمة ومستقرة منذ اليوم الأول.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدف الاجتماع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي 

وأكد وكيل تعليم بورسعيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استنفارا من الجميع واستكمال كافة الاستعدادات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكد من جاهزية المباني ومرافقها والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتوفير والاحتياجات اللازمة، وتنفيذ نشرات النقل والندب بين صفوف المعلمين، فضلًا عن ضمان وصول الكتب للمدارس تمهيدا لتسليمها للطلاب.

وشدد "بدوي" على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، ومتابعة انتظام وحضور الطلاب منذ اليوم الأول، مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية والمناهج والخطط الدراسية وآليات التقييم، موجها بتعزيز دور مدير المدرسة باعتباره المسئول الأول عن انتظام العملية التعليمية، والتعامل السريع مع أي معوقات أو مشكلات والعمل على حلها فورًا.

وأوضح مدير المديرية أن تعليم بورسعيد يواصل رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات والمراحل التعليمية، مع تكثيف المتابعة الميدانية، ورفع تقارير يومية عن الموقف التنفيذي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تراخٍ، وأن معيار النجاح هو أن تكون جميع مدارس المحافظة على أعلى درجات الجاهزية، بما يضمن انطلاقة قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد، ويضع مصلحة الطالب وجودة العملية التعليمية في المقدمة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

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