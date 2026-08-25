قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميني باص وميكروباص و «تريلا»، بمطروح
إصابة 29 شخصا في انقلاب أتوبيس بالصحراوي الشرقي في المنيا
دعاء مولد النبي.. صيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب
الرئيس السيسي: نسأل الله أن يجعل سيرة نبينا الكريم نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة
دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم
حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران
بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الرئاسة الإيرانية: زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة ونتائجها ستتضح قريبا
تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون
مأساة على طريق الضبعة.. 7 وفيات و8 مصابين في تصادم مينى باص وميكروباص وتريلا جنوب رأس الحكمة
قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تعليم بورسعيد» يرفع جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

«تعليم بورسعيد» يرفع جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد
«تعليم بورسعيد» يرفع جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد
محمد الغزاوى

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام بمحافظة بورسعيد، نائباً عن مدير المديرية، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وهيام البنهاوي، مدير إدارة التعليم الفني، استهدف مديري مدارس المرحلة الابتدائية بمختلف الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، وأعضاء إدارة التعليم الابتدائي بديوان المديرية، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة منذ اليوم الأول.

«تعليم بورسعيد» يرفع جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد الحسيني راغب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية، والعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، مع ضرورة الاستعداد المبكر لكل التفاصيل المرتبطة ببدء الدراسة، مشدداً على أن المدرسة تمثل المحور الأساسي في تنفيذ توجهات الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، بما يدعم انتظامهم داخل المدارس وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس، مع الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية والممرات ودورات المياه ومحيط المدرسة، والتأكد من جاهزية مختلف المرافق لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة وجاذبة للطلاب.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإعداد الجداول الدراسية، والتأكيد على الانتهاء منها بصورة دقيقة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والمناهج الدراسية، مع مراعاة التوزيع العادل للأنصبة وسد أي فجوات قد تؤثر على انتظام الدراسة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع العجز في أعداد المعلمين، حيث أكد الأستاذ الحسيني راغب أهمية التنسيق الكامل بين إدارات المدارس والتوجيه الفني بمختلف التخصصات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة وفق القواعد المنظمة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي عجز وتحقيق الاستقرار داخل الفصول منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح أن منظومة التقييمات تستهدف الانتقال إلى ثقافة التعلم المستمر، ومتابعة أداء الطالب وإنجازه بصورة مستمرة داخل المدرسة، وليس التركيز على تحصيل الدرجات فقط، مؤكدًا أهمية قيام المعلم وإدارة المدرسة والتوجيه الفني بأدوارهم في المتابعة والتقييم، مع وجود ما يثبت أداء الطلاب للمهام والتقييمات المطلوبة، بما يضمن الانضباط والشفافية في التطبيق.

وأكد أهمية مواصلة دعم الطلاب في مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية، من خلال المتابعة المستمرة لمستوياتهم، وتحديد جوانب الضعف والتدخل المبكر لعلاجها، مشيرًا إلى أن التحسن الذي شهدته نتائج برنامج تطوير مهارات اللغة العربية يعكس أهمية استمرار المتابعة والتدخل التربوي داخل المدارس، خاصة في سنوات التعليم الأساسي.

كما شدد على أهمية غرس القيم الأخلاقيات لدى الطلاب، وتعزيز مكانة مادة التربية الدينية داخل المدرسة، مع التأكيد على أن العملية التعليمية لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، وإنما تستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه وقدرته على التعلم المستمر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق المستمر بين مديري المدارس والإدارات التعليمية والتوجيه الفني، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه انتظام الدراسة، بما يضمن انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية بمدارس المرحلة الابتدائية بمختلف إدارات تعليم بورسعيد.

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد التعليم العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-8-2026

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

دعاء المولد النبوي 2026

دعاء المولد النبوي 2026.. ردد أجمل الأدعية في ذكرى مولد النبي للرزق والفرج

إمام عاشور

اجتماع لحسم التمديد.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للأهلي اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

حاضر فيها مصطفى حسني.. الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

خلال 24 ساعة.. ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و48 سائقا متعاطيا للمخدرات

بالصور

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد