عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام بمحافظة بورسعيد، نائباً عن مدير المديرية، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وهيام البنهاوي، مدير إدارة التعليم الفني، استهدف مديري مدارس المرحلة الابتدائية بمختلف الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، وأعضاء إدارة التعليم الابتدائي بديوان المديرية، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة منذ اليوم الأول.

«تعليم بورسعيد» يرفع جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد الحسيني راغب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية، والعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، مع ضرورة الاستعداد المبكر لكل التفاصيل المرتبطة ببدء الدراسة، مشدداً على أن المدرسة تمثل المحور الأساسي في تنفيذ توجهات الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، بما يدعم انتظامهم داخل المدارس وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس، مع الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية والممرات ودورات المياه ومحيط المدرسة، والتأكد من جاهزية مختلف المرافق لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة وجاذبة للطلاب.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإعداد الجداول الدراسية، والتأكيد على الانتهاء منها بصورة دقيقة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والمناهج الدراسية، مع مراعاة التوزيع العادل للأنصبة وسد أي فجوات قد تؤثر على انتظام الدراسة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع العجز في أعداد المعلمين، حيث أكد الأستاذ الحسيني راغب أهمية التنسيق الكامل بين إدارات المدارس والتوجيه الفني بمختلف التخصصات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة وفق القواعد المنظمة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي عجز وتحقيق الاستقرار داخل الفصول منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح أن منظومة التقييمات تستهدف الانتقال إلى ثقافة التعلم المستمر، ومتابعة أداء الطالب وإنجازه بصورة مستمرة داخل المدرسة، وليس التركيز على تحصيل الدرجات فقط، مؤكدًا أهمية قيام المعلم وإدارة المدرسة والتوجيه الفني بأدوارهم في المتابعة والتقييم، مع وجود ما يثبت أداء الطلاب للمهام والتقييمات المطلوبة، بما يضمن الانضباط والشفافية في التطبيق.

وأكد أهمية مواصلة دعم الطلاب في مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية، من خلال المتابعة المستمرة لمستوياتهم، وتحديد جوانب الضعف والتدخل المبكر لعلاجها، مشيرًا إلى أن التحسن الذي شهدته نتائج برنامج تطوير مهارات اللغة العربية يعكس أهمية استمرار المتابعة والتدخل التربوي داخل المدارس، خاصة في سنوات التعليم الأساسي.

كما شدد على أهمية غرس القيم الأخلاقيات لدى الطلاب، وتعزيز مكانة مادة التربية الدينية داخل المدرسة، مع التأكيد على أن العملية التعليمية لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، وإنما تستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه وقدرته على التعلم المستمر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق المستمر بين مديري المدارس والإدارات التعليمية والتوجيه الفني، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه انتظام الدراسة، بما يضمن انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية بمدارس المرحلة الابتدائية بمختلف إدارات تعليم بورسعيد.