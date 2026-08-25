أبو ليمون يهنئ أبناء بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء محافظة بورسعيد، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات.

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف

وأكد محافظ بورسعيد ، أن هذه الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم ﷺ تجسد أسمى معاني الرحمة والتسامح والمحبة والتآخي، وتدعونا جميعًا إلى الاقتداء بسيرته العطرة والتمسك بالقيم النبيلة والأخلاق الكريمة، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار.

كما أعرب المحافظ ، عن خالص تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ: كل عام وأبناء محافظة بورسعيد ومصرنا الحبيبة بخير وسلام بمناسبة المولد النبوي الشريف.