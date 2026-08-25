محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة للمرور الميداني على المشروعات الجارية للتأكد من دقة الأعمال

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة مختصة للمرور الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة على معدلات تنفيذ المشروعات والتأكد من سير الأعمال وفقًا للخطط والبرامج الزمنية المحددة.

وتختص اللجنة بالمرور الدوري على مواقع المشروعات، ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال، إلى جانب مراجعة مدى مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والاشتراطات المحددة، والتأكد من دقة وجودة التنفيذ في مختلف مراحل العمل.

لجان ميدانية لرصد نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة

وأكد محافظ بورسعيد أن المتابعة الميدانية تمثل محورًا أساسيًا لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لها، مشددًا على ضرورة رصد أي معوقات قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها بصورة فورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو تأخير غير مبرر.

وشدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والخدمات وغيرها، بما يستوجب استمرار المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ، لضمان خروج المشروعات بالشكل اللائق وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بمحافظة بورسعيد.