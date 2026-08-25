بعث اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف

كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التهاني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار المصرية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة المباركة.

وأكد محافظ بورسعيد أن ذكرى مولد الرسول الكريم ﷺ تمثل مناسبة عظيمة نستمد منها أسمى قيم الرحمة والتسامح والتآخي والعمل والعطاء، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي الكريم والتحلي بأخلاقه، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.