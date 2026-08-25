محافظا بورسعيد والوادي الجديد يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة "المولد النبوي الشريف"

هنأ محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون، ومحافظة الوادي الجديد حنان مجدي ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن ذكرى مولد الرسول الكريم تمثل مناسبة عظيمة نستمد منها أسمى قيم الرحمة والتسامح والتآخي والعمل والعطاء، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي الكريم والتحلي بأخلاقه، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التهاني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار المصرية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة المباركة.

من جانبها ، أعربت محافظ الوادي الجديد عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستلهام القيم النبيلة والسيرة العطرة للنبي الكريم، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يواصل الوطن مسيرة التنمية والبناء والازدهار.



