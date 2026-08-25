مخافوش من الموت.. فيديو متداول يوثق لحظات سرقة سيارة نقل أثناء سيرها

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر إقدام بعض الأشخاص على سرقة بضائع ومحتويات من صندوق سيارة نقل أثناء سيرها بسرعة على أحد الطرق العامة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين لخطر داهم.

عبر الكثيرون عن صدمتهم من جراءة المتهمين وإقدامهم على السرقة من مركبة تسير بسرعة عالية دون خوف من الموت أو السقوط.

أبدى عدد كبير من المتابعين تضامنهم مع سائقي سيارات النقل الذين يتعرضون لسرقة بضائعهم أو العهدة المسؤولة منهم دون علمهم أثناء القيادة.



تُجري الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حالياً فحصاً دقيقاً لـ مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي