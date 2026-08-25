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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء المسلة بحي الشرق

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء قبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي
محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء قبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء «المسلة» بحي الشرق، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع، 
وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بالمواقع التاريخية بمختلف أحياء المحافظة.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء قبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بالميدان والحديقة، واطلع على الموقف التنفيذي ومعدلات إنجاز الأعمال والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الموقع بالكامل على مساحة نحو 30 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير المقاعد ومنظومة الإضاءة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام للموقع وتوفير متنفس حضاري متكامل للمواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والدفع بالأعمال على أرض الواقع، وسرعة الانتهاء من مختلف مراحل التطوير قبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ بما يضمن جاهزية الموقع وظهوره بالشكل الحضاري اللائق خلال احتفالات المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ميدان الشهداء «المسلة» تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمواقع الحيوية والحدائق والمساحات الخضراء، مع الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التاريخي للموقع، باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية التي تتميز بها بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ميدان الشهداء

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