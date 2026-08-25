بعد غياب 15 عاما.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مسابقة قيادات التعليم الإشرافية

أعلن محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية للقيادات بالمديرية.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد ان المسابقة جاءت بعد توقف دام 15 عاما اقتصرت خلالها الاعمال على تكليفات مباشرة للقيام بتسيير الاعمال.

وأضاف بدوى ان المسابقة جاءت تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وقدم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أرق عبارات التهنئة وصادق التبريكات لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء والموجهين العموم والأوائل لتوليهم مناصبهم الجديدة متمنيا لهم السداد والتوفيق.

وشملت نتيجة المسابقة:



أولا: مديرو الإدارات التعليمية



الدكتور هشام الجعبري - مدير إدارة بورفؤاد التعليميةـ محمد طه بدوي، مدير إدارة شرق التعليمية، أحمد تاج الدين - مدير إدارة الزهور التعليمية، الدكتورة سوزان بغدادي - مدير إدارة جنوب التعليمية، ناصر صالح - مدير إدارة بحر البقر التعليمية، أميرة عبد اللطيف - مدير إدارة شمال التعليمية.



ثانيا: وكلاء الإدارات التعليمية



نورهان موسى - وكيل إدارة بورفؤاد التعليمية، كريم صالح - وكيل إدارة شرق التعليمية، وفاء حريز - وكيل إدارة الزهور التعليمية، أحمد الشربيني - وكيل إدارة جنوب التعليمية، محمد فوزي - وكيل إدارة بحر البقر التعليمية، ماجد فاروق - وكيل إدارة شمال التعليمية.



ثالثا: الموجهون العموم والأوائل



عزيزة إمام - موجه عام رياض الأطفال، أشرف رشاد - موجه عام التربية الرياضية، محمد داوود - موجه عام الرياضيات، لمياء البيومي - موجه عام العلوم، سامي جلال - موجه عام اللغة العربية، منال السحراوي - موجه أول اللغة الإنجليزية.