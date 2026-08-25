محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع “أوجيني” بدءًا من باب 8 بحي الشرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع “أوجيني” بحي الشرق، بدءًا من باب 8، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع.

رافق المحافظ الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

توجيهات بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة

وخلال الجولة تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالشارع وتركيب الإنترلوك وكشافات الانارة ضمن مخطط التطوير واطلع على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز وفق البرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية تنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام والحضاري للمنطقة، مشددا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال.

كما وجه المحافظ بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بما يضمن ظهور شارع “أوجيني” بالشكل الحضاري اللائق، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والمحاور الرئيسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.