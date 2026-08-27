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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: أخلاق الإنسان الحقيقية تظهر في معاملته لأهل بيته

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
عبد الرحمن محمد

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أهمية حسن معاملة الأهل، مشيرًا إلى أن أخلاق الإنسان الحقيقية تظهر بوضوح داخل بيته، حيث لا يحتاج إلى التصنع أو إظهار صورة مغايرة لحقيقته أمام الآخرين.

وأوضح المرصد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المسلم ينبغي ألا يجعل أفضل أخلاقه وحسن معاملته للغرباء، بينما يترك الغضب والقسوة لأقرب الناس إليه، مؤكدًا أن الأسرة هي أولى الناس بالرحمة والرفق وحسن الخلق.

واستشهد مرصد الأزهر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيرُكم خَيرُكم لأهلِه، وأنا خَيرُكم لأهلي»، موضحًا أن هذا التوجيه النبوي يجسد أهمية التعامل بالحسنى مع أفراد الأسرة، ويؤكد أن حسن الخلق لا يقتصر على التعاملات خارج المنزل، بل يبدأ من داخل البيت.

وأشار المرصد إلى أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إحياء هذه الأخلاق في الحياة اليومية، وجعل الرحمة والرفق وحسن المعاملة منهجًا مستمرًا في التعامل مع الأهل، خاصة أن البيت هو المجال الذي تظهر فيه حقيقة أخلاق الإنسان وسلوكه.

وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القدوة الحسنة للمسلمين في مختلف جوانب الحياة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].

وجاء منشور مرصد الأزهر تحت عنوان «حسن المعاملة مع الأهل»، ضمن رسائله التوعوية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف، والداعية إلى استحضار أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها في التعاملات اليومية.

مرصد الأزهر حسن معاملة الأهل المولد النبوي أخلاق النبي حسن الخلق

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