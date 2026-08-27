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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل لفائف السجق الحار.. بأسهل الخطوات

لفائف السجق الحار
لفائف السجق الحار
هاجر هانئ

لفائف السجق الحار من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل لفائف السجق الحار فيما يلي:


مقادير لفائف السجق الحار

● 1/2 كيلو سجق
● 1 بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة
● 1 فلفل حار
● 2 فص ثوم
● 1 فلفل أخضرمقطع قطع صغيرة
● 1 طماطم مقطعة صغيرة
● 1 باكيت باف بيستري المقاس الكبير
● ١ بيض
● ٢ ملعقة كبيرة سمسم


طريقة تحضير لفائف السجق الحار

ينزع السجق من الغلاف الخاص به
يشوح مع الملح وفلفل والفلفل الحار والبصل والثوم والفلفل الأخضر والطماطم
تفرد عجينة الباف بيستري وتحشى بالسجق
ثم تلف رول وتقطع حلقات
تدهن بالبيض ويرش السمسم على الوجه
وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي
وتقدم

لفائف السجق الحار مقادير لفائف السجق الحار طريقة تحضير لفائف السجق الحار

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