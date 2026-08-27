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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تقبيله طفلة، مع تداول ادعاءات تشير إلى تحرشه بها في محافظة الجيزة.

 

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه حارس عقار، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم.

بمواجهته، أوضح أن الطفلة الظاهرة برفقته هي ابنة مالك العقار محل عمله، وأنه كان يلهو معها ويقبلها، أثناء قيام والدتها بتصوير إعلان دعائي لأحد المصانع بمحافظة القليوبية يوم 21 من الشهر الجاري.

 

اجتزاء المقطع 

وقال إنه تواجد برفقة الطفلة لحراستها بعلم والدتها، لحين انتهائها من عملها، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو الأصلي تضمن مشاهد لهوه مع الطفلة وتقبيله لها، إلا أنه جرى اجتزاؤه وتداوله بصورة مسيئة توحي بارتكابه واقعة تحرش.

وباستدعاء والدي الطفلة، أيدا ما جاء بأقوال حارس العقار، مؤكدين صحة روايته بشأن ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرش حارس عقار حارس عقار يتحرش أوسيم بالجيزة

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