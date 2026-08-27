شاهد.. مرور الغربية يشن حملات مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

شنت إدارة مرور الغربية اليوم حملات أمنية مكثفة لردع قائدي المركبات والسيارات المخالفين لقواعد واللوائح المرورية وتوقيع الغرامات الفورية بمختلف ميادين وشوارع قري ومراكز المحافظة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حملات مرورية مكبرة

وجاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء رشاد فاروق مدير إدارة مرور الغربية في تعليمات عاجلة إلي العميد هاني عزيز مدير إدارة مرور الغربية ووكيله العقيد محمد البناوي بشن حملات مكبرة تستهدف محاور ومداخل ومخارج الطرق الفرعية والرئاسية لردع قائدي المركبات والسيارات المخالفين .

ردع مخالفين



الجدير بالذكر أن تلك الحملات الأمنية لاقت استحسان المواطنين من أبناء الشارع الغرباوي خلال الساعات الماضية .