خبير عسكري: وعي المصريين خط الدفاع الأول للأمن القومي

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهزية القوات المسلحة يحمل رسائل مهمة للداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في حالة يقظة واستعداد للتعامل بحزم مع أي تهديدات محتملة للأمن القومي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات المسلحة المصرية تمثل قوة إقليمية عقلانية، لكنها في الوقت نفسه تتمتع بأعلى درجات الجاهزية للدفاع عن مقدرات الوطن والتعامل مع المخاطر الخارجية.

جاهزية كاملة لمواجهة التحديات

وأشار الخبير العسكري إلى أن القيادة السياسية تتابع بصورة مستمرة كفاءة أجهزة الدولة ومستويات الجاهزية الميدانية والقتالية للقوات المسلحة، بما يضمن القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تصريحات الرئيس تحمل رسالة طمأنة للمواطنين، مفادها أن الدولة تدرك حجم التحديات المحيطة بها وتمتلك القدرة على مواجهتها.

وعي المصريين يحمي الأمن القومي

وشدد أيمن عبد المحسن على أن وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم المخاطر يمثلان أحد أهم عناصر حماية الأمن القومي، موضحًا أن المواطن الواعي يستطيع فهم طبيعة التهديدات الخارجية وتداعياتها المحتملة على الداخل.

وأكد أن الوعي الشعبي يساعد الدولة والمجتمع على تجاوز الأزمات، ويحد من فرص استغلال المخاوف لإرباك الشارع أو التأثير في تماسك المجتمع.

مواجهة الشائعات والفوضى المعلوماتية

ولفت الخبير العسكري إلى أهمية مواجهة الفوضى المعلوماتية التي قد تؤدي إلى انتشار الشائعات والمغالطات، مشددًا على ضرورة إتاحة المعلومات والحقائق للمواطنين بصورة شفافة ودقيقة.

وأوضح أن توفير المعلومات الموثوقة يمثل وسيلة مهمة لقطع الطريق أمام محاولات إرباك الرأي العام أو التأثير على وعي المواطنين.

مركز القيادة الاستراتيجي

وأشار إلى أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجي يمثل إضافة مهمة لقدرة الدولة على إدارة الأزمات، موضحًا أنه يعمل على إدارة ومتابعة التحديات التي قد تواجه الدولة.

وأضاف أن المركز يعتمد على المعلومات وإعداد السيناريوهات المسبقة للتعامل مع الأزمات والكوارث والتهديدات المحتملة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على التحرك السريع والمنظم في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.