قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
حدادا على ضحايا الحرائق.. تبون يعلن الحداد 3 أيام في الجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم إطلاق حزب الله مسيرتين على قواته في جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال إطلاق حزب الله مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الاحتلال في منطقة مرتفعات علي الطاهر.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له ؛ إلى أن عناصره أطلقت النار باتجاه إحدى المسيّرتين حيث تم إسقاطها ، فيما فُقد الاتصال بالمسيّرة الثانية.
ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق، عمليات قصف مدفعي وتجريف في بلدة بني حيان جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق الجنوب، في تطور يأتي وسط توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف داخل البلدة، وسط تحليق للطيران المسير على ارتفاع منخفض فوق مناطق جنوبية. وأكدت تقارير محلية أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ، خلال الأيام الماضية، تفجيرات كبيرة في محيط بني حيان وبلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، وسط دوي انفجارات قوية سُمع في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن تفجيرًا ضخمًا وقع في محيط بني حيان وطلوسة في 17 أغسطس، بينما تحدثت تقارير أخرى عن سلسلة تفجيرات طالت البلدتين في اليوم التالي.

حزب الله جيش الاحتلال جنوب لبنان مرتفعات علي الطاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

المتهم

خدعهم بشفرة لمحاولة الهرب.. القبض على لص حاول سرقة مستلزمات من مستشفى بالجيزة

أرشيفية

بالقرب من جامعة الأزهر.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميني باص بالرصيف في القاهرة

المتهمين

بسبب مكان الركنة.. سيدة تستعين بشخصين لتحطيم زجاج سيارة طبيبة بمدينة نصر

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد