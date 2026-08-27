عبدالله السعيد يقترب من الظهور مع الزمالك في الدوري

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك من المشاركة مع القلعة البيضاء في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "عبدالله السعيد يقترب من المشاركة في مباراة منتخب السويس بتروجت الإثنين المقبل في بطولة الدوري".

وكان عبد الله السعيد يرغب في الدخول كبديل خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، إلا أن الجهاز الفني استقر في النهاية على عدم التعجل في عودته، ومنحه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

ومن المنتظر أن تكون عودة السعيد للمشاركة مع الزمالك بداية من مواجهة منتخب السويس بتروجيت، المقرر لها يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.