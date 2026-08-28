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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشاط ملحوظ بموانئ المنطقة الاقتصادية.. مينائى شرق وغرب بورسعيد

مينائى شرق وغرب بورسعيد يستقبلان سفينتي دحرجة سيارات خلال 48 ساعة
مينائى شرق وغرب بورسعيد يستقبلان سفينتي دحرجة سيارات خلال 48 ساعة
محمد الغزاوى

استقبل مينائي شرق وغرب بورسعيد، خلال 48 ساعة، سفينتي دحرجة سيارات (Ro-Ro)، وذلك في إطار تنامي حركة تداول السيارات بالموانئ التابعة للمنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية واللوجستية في مجال تداول المركبات وخدمات الترانزيت.
 

مينائى شرق وغرب بورسعيد يستقبلان سفينتي دحرجة سيارات خلال 48 ساعة

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة «LEO LEADER»، القادمة من ميناء العقبة بالأردن، لتفريغ 235 سيارة ترانزيت، وذلك على رصيف محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT).
حيث يُعد استقبال السفينة «LEO LEADER» بمحطة شركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT) السادس من نوعه منذ بدء تشغيلها، بما يعكس تنامي النشاط التشغيلي للمحطة في مجال تداول السيارات وخدمات الترانزيت.

وفي ذات السياق، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «AH SHIN»، القادمة من ميناء كوبر بسلوفينيا، لتفريغ 671 سيارة ضمن مبادرة الحكومة المصرية لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.
 

وتُعد السفينتان من سفن دحرجة المركبات (Ro-Ro) المتخصصة في نقل السيارات، حيث يبلغ طول السفينة «LEO LEADER» نحو 200 متر، وعرضها 32 مترًا، وغاطسها 7.4 متر، بحمولة كلية تصل إلى 57,566 طنًا. بينما يبلغ طول السفينة «AH SHIN» نحو 194 مترًا، وعرضها 32.2 مترًا، وغاطسها 8 أمتار، بحمولة كلية تبلغ 57,440 طنًا، وترفع علم بنما.


ويعكس هذا النشاط المتواصل بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنوع وتكامل القدرات التشغيلية واللوجستية لموانئ المنطقة، بما يعزز قدرتها على خدمة حركة تداول السيارات، ويدعم تنافسيتها كمحور إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العالمية.

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