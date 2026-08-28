الفيحاء للدراسات الإستراتيجية: إسرائيل تتوسع خارج الخط الأصفر.. وقرار 1701 أمام اختبار الواقع بلبنان

قال العميد الركن فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن الواقع الميداني في لبنان يشهد توسعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خارج المنطقة الأمنية المعروفة بـ«الخط الأصفر»، سواء عبر مزيد من التوغل أو من خلال «السيطرة بالنار»، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل بلدات المنصوري في القطاع الغربي، وسربين وحداثة وبرعشيت في القطاع الأوسط، إضافة إلى النبطية الفوقا في القطاع الشرقي، بالتزامن مع تصعيد الضغط على تلة علي الطاهر ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي تعمل بموجبه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ينص على احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إلى جانب بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أن التصعيد الإسرائيلي يترافق مع سقوط ضحايا ووقوع مزيد من الدمار، معتبرًا أن الواقع الحالي يعكس فجوة بين ما ينص عليه القرار الأممي وما يجري على الأرض.

وأشار رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن لبنان يواجه «حلقة دائرية مفرغة»، إذ تتخذ إسرائيل من سلاح حزب الله مبررًا للبقاء وفرض منطقة أمنية، في وقت يرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانسحاب من المزيد من المناطق يمثل تنازلًا استراتيجيًا وعسكريًا، وهو ما قد ينعكس على حساباته السياسية والانتخابية المقبلة.

وفي رده على سؤال بشأن رصد تحركات واضحة لحزب الله أو قيامه بأعمال عدائية ضد القوات الإسرائيلية، قال «عرب» إنه لا يملك معطيات مؤكدة تثبت إطلاق الحزب مسيرات باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا عدم وجود مصادر موثوقة لديه تؤكد هذا الأمر.

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