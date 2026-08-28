جيش الاحتلال يقصف بلدة بيت جن ويتوغل بآلياته في ريف القنيطرة بسوريا

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلاً جديداً في ريف القنيطرة الجنوبي، تزامن مع إطلاق قذيفتين على بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، في استمرار لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

دورية عسكرية تقتحم قرية بريقة وتقيم حاجزاً

أفادت وكالة "الإخبارية" السورية بأن قوات الاحتلال دفعت الخميس بدورية مؤلفة من 6 آليات انطلقت من قاعدة "تل الأحمر" باتجاه قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة لتفتيش المارة، قبل أن تواصل تحركاتها.

قصف مدفعي بين بيت جن والتلال الحمر

وفي التوقيت نفسه، أطلق جيش الاحتلال قذيفتين سقطتا في المنطقة الفاصلة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

توغل ثانٍ قرب خان أرنبة ونقطة “الأندوف”

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ في وقت سابق من اليوم توغلاً على الطريق الواصلة بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

كما توغلت قواته بالقرب من نقطة "الأندوف" في الريف ذاته، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً لتفتيش المدنيين.

تصعيد متكرر في درعا والقنيطرة

وتشهد محافظتا درعا والقنيطرة توغلات إسرائيلية متكررة تتضمن عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية وترهيب للمدنيين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وتأتي هذه الممارسات في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في الأراضي السورية والاعتداء على المواطنين.

وتواصل سوريا في المقابل مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد.