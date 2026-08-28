قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«التفكير فريضة».. الأزهر يوضح كيف نربي أبناءنا على إعمال العقل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
فرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر وتهدد حياة 50 مليون شخص
مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
الجيش النيبالي يعلن إنقاذ 900 شخص عقب الفيضانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة 80 دولة.. الإفتاء تناقش «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء»

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

يناقش المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المقرر انعقاده تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى .. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، عددًا من المحاور العلمية والفكرية التي تتناول التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على الأسرة والقيم والهُوية، إلى جانب بحث سُبل بناء مقاربات إفتائية قادرة على التعامل مع هذه التحديات واستشراف مستقبل الأسرة.

كما يتناول المؤتمر"ظاهرة الفردانية الحديثة"وما أحدثته من تحولات في أنماط التفكير والسلوك والعلاقات الاجتماعية، وتأثير تصاعد النزعة الفردية على مفهوم الأسرة والمسؤولية المشتركة، مع بحث سُبل تحقيق التوازن بين احترام خصوصية الفرد وتعزيز قيم التضامن والتكافل والمسؤولية داخل الأسرة والمجتمع.

ويناقش المؤتمر كذلك قضية "الافتراق الرقمي"وما يرتبط بها من تحولات في طبيعة العلاقات الإنسانية، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا والفضاءات الرقمية على أنماط التواصل والانتماء، وما تفرضه البيئة الرقمية من تحديات على الأسرة، بما يستدعي البحث عن سُبل تعزيز الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، والحد من آثار العزلة والانفصال الاجتماعي.

قضايا "الانتماء والتعايش"

وتتطرق الجلسات العلمية للمؤتمر أيضًا إلى قضايا "الانتماء والتعايش"، من خلال بحث دور الأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية والتربوية في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، وبناء وعي قادر على مواجهة الاستقطاب والتحديات الفكرية والاجتماعية التي تفرضها التحولات الكبرى.

كما تبحث محاور المؤتمر"التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتقنية المؤثرة في الأسرة"، وانعكاساتها على الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء، مع التأكيد على أهمية تقديم رؤًى إفتائية وعلمية قادرة على قراءة هذه التحولات بوعي، والتعامل مع القضايا المستجدة بما يحافظ على الثوابت ويستفيد من أدوات العصر.

ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًّا بدورمؤسسات الإفتاء والمؤسسات الدينية والثقافية والتربويةفي مواجهة التحديات الأسرية المعاصرة، من خلال تقديم رؤًى علمية وشرعية تستند إلى فهم دقيق للواقع، وتجمع بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، وتعزيز الوعي الأسري وحماية الأسرة من عوامل التفكك.

ويهدف المؤتمر إلى بناء مقاربة إفتائية متكاملة لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة هويتها، من خلال قراءة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتعزيز منظومة الانتماء والتعايش والتكافل، بما يسهم في بناء إنسان متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه، ويحافظ في الوقت ذاته على مقومات الأسرة واستقرارها.

هذا، ويُعقد المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يومَي الثاني والثالث من سبتمبر 2026م، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة علماء ومفتين وباحثين من 80 دولة حول العالم، بما يعكس أهمية المؤتمر كمنصة دولية للحوار حول مستقبل الأسرة، وتعزيز دور الإفتاء في التعامل مع القضايا والتحولات التي تمس حياة المجتمعات واستقرارها.

دار الإفتاء المؤتمر الدولي لدار الإفتاء التحديات الأسرية صيانة الهوية علماء العالم دور الإفتاء في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التطورات الإقليمية

نائب رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التطورات الإقليمية

نجل ترامب

طهران تكشف حقيقة وجود مخطط إيراني لإغتيال نجل ترامب

ترامب ينشر صورة تضع مضيق هرمز ضمن "الأقاليم الأمريكية"

ترامب ينشر صورة تضع مضيق هرمز ضمن "الأقاليم الأمريكية"

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد