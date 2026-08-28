ملتقى «أطفال مصر» ينطلق من العلمين لتعريف النشء بالمدن الحديثة

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن اختيار العلمين الجديدة لانطلاق الملتقى جاء باعتبارها إحدى أبرز المدن الحديثة التي تشهد أنشطة ومظاهر حياة على مدار العام، ولم تعد مرتبطة بالموسم الصيفي فقط.

وأوضح "ناصف" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المبادرة تقوم على شراكة بين عدد من الوزارات والجهات، وتستهدف التحرك في مختلف المحافظات لتعريف الأطفال بمدن مصر الحديثة، مؤكدًا أن المبادرة ليست ملكًا لوزارة الثقافة وحدها، وإنما هي مبادرة وطنية تشارك فيها عدة جهات.

وأشار إلى تنظيم زيارات للأطفال من محافظات مختلفة إلى مدينة العلمين الجديدة، تبدأ من محافظة مطروح، إلى جانب مشاركة أطفال من الإسكندرية والمحافظات المحيطة، مع العمل على إتاحة الزيارة لأطفال المحافظات الحدودية والجنوبية.

وأكد ناصف أن الهدف هو أن يتعرف الأطفال على مختلف أنحاء مصر، وأن يدركوا حجم التطور العمراني الذي تشهده الدولة، لافتًا إلى أن العلمين الجديدة تضم مدارس وجامعات وخدمات طبية وأنشطة مستمرة طوال العام، بما يعكس كونها مدينة متكاملة وليست مجرد مدينة صيفية.